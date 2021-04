La Grande Mosquée de Paris offre des sandwichs gratuits aux étudiants

Encore une bonne nouvelle pour les étudiants en situation de grande précarité, durement touchés par la tempête virale. A seulement 200 mètres de l’université Sorbonne-Nouvelle et à quelques enjambées de la faculté de Jussieu, la boulangerie Paris Monge s’est associée à la Grande Mosquée de Paris pour offrir à chaque étudiant(e) qui en éprouve le besoin un repas composé d’un sandwich, d’un yaourt et d’une pomme. Près de 200 sandwichs par jour ! Financée par la Grande Mosquée de Paris, l'opération a débuté le 15 février dernier et devrait normalement durer jusqu’à fin octobre 2021. Vous êtes concerné(e) ? Rendez-vous chaque jour entre midi et 15h au 19 rue Daubenton, dans le 5e arrondissement de la capitale. Prévoir carte d'étudiant et pièce d'identité.