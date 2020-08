La Halle Papin ouvre une nouvelle adresse éphémère : Papin Furtif

Voilà-t-y pas que sans tambours ni trompettes, La Halle Papin 2 entrouvre furtivement ses portes, tous les samedis jusque mi-octobre ! Nouveau lieu mais même team (Soukmachine). Bien sûr, il s’agit d’une première phase d'ouverture, le lieu est encore en chantier et, contexte oblige, la jauge est limitée et le port du masque est obligatoire. Pour la grosse teuf-cluster, on repassera. Ici, c’est plus en mode BBQ, canapés, ping pong, ateliers divers et variés comme cette initiation au palet breton… Ramène tes grillades et ta bonne humeur ! Buvette (14h30-21h) et stand restauration sur place (pas de CB !).

Où ? 16 chemin latéral au chemin de fer, 93500, Pantin.

Quand ? Tous les samedis jusqu'à mi-octobre, de 14h30 à 2h

Combien ? Entrée sur donation : prix libre

Share the story