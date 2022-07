La Journée sans voiture sera de retour le 18 septembre à Paris

Encore un sale quart d'heure en vue pour l'amicale des automobilistes pas contents ! La Journée sans voiture 2022, renommée « Journée Paris respire sans voiture » depuis l’an dernier, revient le dimanche 18 septembre pour sa 8e édition. Avec, comme son nom l'indique, l'interdiction pour les voitures, motos, scooters thermiques mais aussi électriques – hors transports en commun, VTC, véhicules de secours et taxis – de circuler dans Paris entre 11h et 18h.

Imaginée avec l'idée de réduire momentanément les pollutions en tous genres, cette journée sans voiture est aussi l'occasion d'arpenter et d'envisager l'espace urbain sous des dimensions inédites. Tous les ans, tout un tas d’événements tapissent les rues désertées par les vrombissements. En attendant de connaître les contours précis du programme, rappelons que, l’an dernier, on avait eu droit à un village associatif et une fête autour du vélo sur la place de la Concorde, une parade des enfants et des oiseaux ou un autoproclamé « plus grand pique-nique du 20e jamais organisé ». Tout ça jusqu'à 18h – après, les dragsters pourront de nouveau dévaler les rues parisiennes à moins de 30 km/h.

Quoi ? Journée sans voiture 2022

Quand ? Dimanche 18 septembre 2022, de 11h à 18h

Où ? Paris