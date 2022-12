La ligne 13 va être automatisée en… 2035

Ha la ligne 13… Les plus taquins disent qu’elle porte bien son numéro. D’autres prétendent qu’elle a été tracée par Belzébuth en personne. Eh bien sachez que son destin (et le vôtre) va basculer. Le 7 décembre 2022, Île-de-France Mobilités, le gestionnaire des transports ferrés franciliens, a annoncé l’automatisation complète de la ligne pour un budget colossal estimé à 837 millions d’euros, entièrement financé par l’organisme.

Les ambitions affichées font frétiller du genou : plus de rames, plus de places et moins d’attente. Mais comme sur le quai de La Fourche un vendredi en fin de journée, il va falloir s’armer de patience. Pour commencer, IDF Mobilités va mettre en service les nouvelles rames MF19 d’ici 2027. Ces rames, composées à 95 % de matériaux recyclables nous dit-on, devraient être à la fois plus agréables à l’usage (pas de séparation entre les wagons, des sièges plus confortables, présence de ports USB…) mais aussi réduire la consommation d’énergie de 20 % par rapport aux rames existantes.

La suite, prévue à l’horizon 2035, c’est l’automatisation complète de la ligne. Pour y parvenir, il faudra installer des portes palières dans les 19 stations de la ligne, mais aussi repenser les terminus et la signalisation. Des travaux extrêmement lourds qui font craindre de nouvelles galères à Marc Pélissier, président de l’Association des usagers des transports, interrogé par France 3 Ile-de-France : « Beaucoup de fermetures totales, plus de 600 nuits longues (fin de service avancée et début de service retardé, ndlr). La mise en place de bus de substitution sera-t-elle suffisante ? » Chers usagers de la 13, encore un peu (beaucoup) de patience !