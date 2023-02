La mairie de Paris distribue des chèques de 200 € pour partir en vacances

A l’heure de la bataille des retraites, place (un peu) aux jeunes ! Au mois de janvier, la mairie de Paris a relancé son dispositif Paris Jeunes Vacances qui permet à des jeunes de recevoir un pécule pour se mettre au vert.

Pour la faire courte, des jeunes domiciliés à Paris ayant entre 16 et 30 ans vont avoir la possibilité de coffrer un chèque de 200 € pour partir en vacances. Les différents candidats pourront postuler à chaque période scolaire – on ne peut bénéficier de l’aide qu’une fois par an. Si vous l’avez dans l’os pour les vacances d’hiver, il vous reste donc quatre occasions pour remporter la palme.

Votre dossier de candidature devra remplir certains critères : vos vacances devront durer au minimum trois jours et deux nuits, « être à finalité touristique », avec moins de six personnes et sans encadrement familial. Ce qui laisse de belles possibilités de rigoler. Ne reste plus qu’à retenir l’attention des différentes commissions d’arrondissement. Attention, les week-ends d’intégration à Lloret del Mar, ça ne passera probablement pas.

Pour connaître tous les détails, c’est par ici.