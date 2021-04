La mairie de Paris prépare un été culturel en plein air

Alleluia ! Alors que les lieux culturels sont fermés depuis le 30 octobre dernier pour cause de pandémie, la Mairie de Paris a capté le SOS de détresse qu'on lui envoie depuis des mois. Elle pense déjà déconfinement... et entend bien concocter aux Parisiens un été branché spectacles vivants et concerts, gratuits et en plein air !

Il y a quelques jours, Paris a annoncé avoir débloqué un budget de 700 000 € et lancé un un appel à projets dédié à l'évènementiel et l'art, ouvert jusqu'au 4 mai prochain. Théâtre, danse contemporaine, musique... Toutes les disciplines du spectacle vivant, au sens très large, sont concernées ! Seules conditions pour avoir une chance d'obtenir une subvention coup de pouce : les collectifs retenus devront être professionnels et franciliens, et prévoir des événements entre le 21 juillet et le 29 août dans la capitale.

Pour fournir ces spectacles gratuits aux Parisiens, la Mairie subventionnera chacun de ces acteurs culturels entre 1000 à 20 000 € (en fonction de l'ampleur du projet). Si Anne Hidalgo a déjà recensé plusieurs centaines de lieux (cours d'écoles et d'immeubles, parcs, bois, stades et piscines…), les compagnies peuvent bien sûr en proposer d'autres.

Si les festivals habituellement soutenus par la Ville de Paris sont pour l'instant tous maintenus (coucou We Love Green, Paris L'été...), Carine Rolland, la déléguée à la culture, entend également pousser "de nouvelles initiatives" de concerts.

Autre bonne nouvelle : le Président Emmanuel Macron a confirmé que terrasses et musées (ceux ne présentant "aucun risque") seraient bien les premiers à rouvrir à partir de la mi-mai. Hâte !