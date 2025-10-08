La Paris Games Week revient en format XXL avec trois nocturnes, des compétitions et des concerts

C’était déjà le plus gros événement gaming de France, mais cette année, la Paris Games Week prend encore une autre dimension avec, pour la première fois, trois nocturnes (jeudi, vendredi, samedi) et une grande scène remplie à ras bord entre concerts, performances, humoristes et bien sûr compétitions d’esport !

Le salon se tiendra du 30 octobre au 2 novembre entre Paris Expo et le Dôme de Paris avec différentes zones : une réservée aux éditeurs pour découvrir les dernières nouveautés (Capcom sera notamment présent avec son hit Monster Hunter et le futur Resident Evil Requiem), un espace rétrogaming pour défier ses darons, la zone Discover avec le meilleur des éditeurs indépendants, mais aussi des zones manga, cosplay, ou encore campus et business pour celles et ceux qui envisagent de faire carrière dans l’industrie vidéoludique – qui au passage fait plus de chiffre d’affaires que le cinéma et la musique réunis !

La Paris Games Week appuie donc cette année particulièrement sur le côté événementiel, en installant une grande scène au Dôme de Paris juste à côté. On y verra les finales des compétitions de gaming, du stand-up et des concerts en soirée de 21h30 à 23h30. La prog a été supervisée par Bigflo, qui chantera avec Oli et ses amis le samedi 1er novembre, tandis que la veille, le Dôme sera sans doute rempli pour le show “Clair Obscur : Expedition 33 – A Painted Symphony”, une retranscription orchestrale de la musique du jeu vidéo français qui cartonne cette année avec plus de 5 millions d’exemplaires vendus.

Quand ? du 30 octobre au 2 novembre 2025, de 9h30 à 21h, dimanche jusqu’à 19h.

Où ? Paris Expo (Halls 1 et 2.2) et Dôme de Paris, porte de Versailles, Paris 15ᵉ.

Combien ? Billet journée 20-29 €. Pass de 69 € à 99 €.