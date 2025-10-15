La pépinière artistique POUSH s'agrandit et déménage dans deux immeubles à Aubervilliers

En décembre, le parc des Portes de Paris à Aubervilliers va accueillir 270 nouveaux résidents ! C’est le nombre d’artistes que POUSH fait pousser depuis 2022 dans son village situé avenue Jean-Jaurès, sur l’ancien campus industriel d’une parfumerie à Aubervilliers. Dans deux mois, tout ce beau monde (et sans doute plus) viendra occuper deux bâtiments dans le parc géré par Icade (qui accueillait jadis le légendaire nightclub Studio 287).

Une nouvelle et plus grande page dans l’histoire de POUSH, qui fut le pionnier de l’occupation artistique à Paris, d’abord dans une tour de bureaux inoccupés à Clichy, qui a agité le Paris sous Covid, puis à Aubervilliers. Hervé Digne et Laure Colliex, les fondateurs, se réjouissent “des conditions de travail améliorées” et réfléchissent même déjà à “d’autres implantations”, tandis que côté Icade, on se félicite du pouvoir d’attraction de ce nouveau résident dans un quartier qui cherche à devenir plus vivant.

POUSH s’installera dans le bâtiment 267, une ancienne halle de stockage avec façade d’origine en briques rouges, et dans le bâtiment 270, plus moderne et éco-friendly. Les artistes y trouveront un terrain de jeu complet avec un lieu pour les pratiques sonores, un autre pour la vidéo, le digital et la photographie… Vite, une journée portes ouvertes !

Quand ? à partir de décembre 2025.

Où ? 43-45 avenue Victor-Hugo, 93300 Aubervilliers.