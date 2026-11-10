La photographe d'Ariana Grande et de Paul Mescal, Elizaveta Porodina, vient dédicacer son nouveau livre à Paris

Dans un monde où la réalité a dépassé la fiction, pas étonnant que les portraits surréalistes de la photographe Elizaveta Porodina aient autant de succès. Ses clichés aux couleurs saturées, à la frontière entre rêve et art visuel, sont réclamés par les plus prestigieux magazines du monde (Vogue, GQ, Dazed…) et toute l’industrie de la mode (Victoria Secret, Mugler…). L’artiste, née à Moscou et installée à Munich, affiche un sacré palmarès, entre Zendaya, Brad Pitt, Ariana Grande, Sydney Sweeney ou Paul Mescal, autant de pop stars qu’elle a envoyées dans une autre dimension à travers son objectif.

Le samedi 14 novembre, la photographe, qui a suivi des études de psychologie (ceci explique sans doute cela), sera de passage à Paris pour dédicacer son nouveau livre, Found Dreams, au Dover Street Market, le concept store imaginé par Rei Kawakubo, fondatrice de Comme des Garçons, et Adrian Joffe, installé rue des Francs-Bourgeois dans le Marais.

Le livre, publié chez Prestel, sous la direction éditoriale de Nadine Barth et préfacé par Ariana Grande, est conçu comme une exploration symbolique « des profondeurs de l’inconscient humain en cinq chapitres », et réunit ses clichés les plus iconiques et plusieurs inédits, entre peinture classique, surréalisme, cinéma fantastique et photographie de mode.

Quand ? samedi 14 novembre 2026, de 19h30 à 21h30.

Où ? Dover Street Market Paris, 35-37 rue des Francs-Bourgeois, Paris 4e.

Combien ? entrée libre.