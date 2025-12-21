Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

« La prochaine fois que tu mordras la poussière » revient à Paris pour 10 représentations exceptionnelles au Théâtre Montparnasse

« La prochaine fois que tu mordras la poussière » retrouve Paris au Théâtre Montparnasse pour une reprise courte et très attendue. Adaptée du roman de Panayotis Pascot, la pièce poursuit son sillon intime et frontal du 31 mars au 17 avril 2026.

Écrit par
La Rédaction
« La prochaine fois que tu mordras la poussière » revient à Paris pour 10 représentations exceptionnelles au Théâtre Montparnasse
© Christophe Raynaud de Lage
Publicité

Le 28 avril 2025, Vassili Schneider, dernier-né de la fratrie, recevait le Molière de la révélation masculine pour son rôle dans La prochaine fois que tu mordras la poussière, adaptation scénique du roman de Panayotis Pascot, mise en scène par Paul Pascot. Un premier pas au théâtre, immédiatement remarqué.

Paru en septembre 2023 aux éditions Stock, le texte s’est écoulé à plus de 350 000 exemplaires avant de trouver sa forme sur scène. L’adaptation a déjà réuni plus de 15 000 spectateurs au Théâtre de la Porte Saint-Martin, puis s’est installée au Théâtre Antoine pour quinze représentations, au printemps 2025.

Aujourd’hui, la pièce revient à Paris, au Théâtre Montparnasse, du 31 mars au 17 avril 2026, pour une série volontairement resserrée de dix dates. À l’affiche : Vassili Schneider et Yann Pradal. En parallèle, le spectacle poursuit sa route en tournée, en France, en Suisse et en Belgique, avec Roméo Mariani dans le rôle principal.

Quand ? Du 31 mars au 17 avril 2026
? Théâtre Montparnasse, 31 rue de la Gaité, 75014 Paris

Vous aimerez aussi
Vous aimerez aussi
Publicité
Back to Top

A propos de nous

Nous contacter

L'offre Time Out

Plan du site
© 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.