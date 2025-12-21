Paru en septembre 2023 aux éditions Stock, le texte s’est écoulé à plus de 350 000 exemplaires avant de trouver sa forme sur scène. L’adaptation a déjà réuni plus de 15 000 spectateurs au Théâtre de la Porte Saint-Martin, puis s’est installée au Théâtre Antoine pour quinze représentations, au printemps 2025.

Aujourd’hui, la pièce revient à Paris, au Théâtre Montparnasse, du 31 mars au 17 avril 2026, pour une série volontairement resserrée de dix dates. À l’affiche : Vassili Schneider et Yann Pradal. En parallèle, le spectacle poursuit sa route en tournée, en France, en Suisse et en Belgique, avec Roméo Mariani dans le rôle principal.

Quand ? Du 31 mars au 17 avril 2026

Où ? Théâtre Montparnasse, 31 rue de la Gaité, 75014 Paris