La programmation du Festival du film de Montreuil casse la baraque !

Attention au décollement de rétine ! Pour sa 11e édition, le Festival du film de Montreuil a décidé d’en mettre plein les yeux. D’abord avec une programmation dorée sur tranche : 12 films en avant-première, en compétition et en présence des réalisateurs et réalisatrices, featuring Le Temps d’aimer de Katell Quillévéré, meilleur film du Festival d’Angoulême ; How to Have Sex de Molly Manning Walker (Grand Prix Un Certain Regard Cannes 2023) ou Linda veut du poulet ! de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, Cristal du long-métrage au Festival d’Annecy.

Le hors-compète déboîte aussi sérieusement. Ken Loach va ainsi présenter son dernier film The Old Oak et débattra à l’issue de la projection avec… Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT ! Pour être plus à gauche, il faudrait Poutou en projectionniste. Et pour clôturer le festival, la première française de Bâtiment 5, le nouveau film très attendu de Ladj Ly ! Du lourd, on vous dit.

Ajoutez à cela une rétrospective de Luc Moullet, 86 ans, dernier surfeur de la Nouvelle Vague, avec des bijoux de comédie rarement projetés comme Une Aventure de Billy le Kid (1971), parodie de western avec Jean-Pierre Léaud (!), ou Genèse d’un repas, critique de la société de consommation à partir d’une assiette de thon, d’un œuf et d’une banane. On pose sur le dessus une prog pour les enfants et un prix des places de camarade (4 €), et voilà l’événement ciné du mois.





Quand ? du 27 septembre au 3 octobre.

Où ? Cinéma le Méliès 12 place Jean-Jaurès, 93300 Montreuil.

Combien ? 4 € la séance.