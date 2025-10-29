La Savoie, seule destination française parmi les lieux les plus tendance pour voyager en 2026 selon Expedia

Alors que les voyageurs du monde entier affûtent déjà leurs valises pour 2026, une destination française tire son épingle du jeu : la Savoie. Seule représentante hexagonale dans le classement mondial d’Expedia, la région savoyarde s’impose face à des poids lourds comme le Japon ou les États-Unis.

Les tendances du voyage n’en finissent pas de se réinventer. Après le retour en grâce du train, la métamorphose des croisières et l’attrait grandissant pour les séjours au rythme lent, une nouvelle vague se dessine. Expedia vient de publier la liste des destinations les plus en vogue pour 2026. Pour l’établir, l’agence de voyage en ligne s’est appuyée sur les recherches effectuées en temps réel sur son site et son application, révélant les lieux qui captivent actuellement les voyageurs les plus curieux.

Expedia dévoile les destinations qui feront voyager le monde en 2026 En tête du classement figure Big Sky, aux États-Unis, dont l’intérêt a bondi de 92 %. Située au cœur des Rocheuses, dans le Montana, cette station de montagne est réputée pour ses pistes de ski vertigineuses (1 300 mètres de dénivelé et plus de 250 descentes), mais aussi pour ses activités estivales : VTT, tyrolienne, randonnées… Une destination taillée pour les amateurs de grands espaces et d’adrénaline.

En deuxième position du classement établi par Expedia, Okinawa, au Japon, enregistre une hausse de 71 % des recherches. Loin du tumulte de Tokyo et des temples millénaires de Kyoto, l’archipel dévoile une tout autre facette du pays : eaux turquoise, plages de sable blanc et jungle luxuriante d’Iriomote, un sanctuaire de biodiversité où vit encore, discrètement, le rarissime chat sauvage du même nom.

La troisième marche du podium revient à la Sardaigne, en Italie, dont l’intérêt a progressé de 63 %. Les voyageurs avertis la considèrent depuis longtemps comme une alternative plus authentique à la Sicile ou à la très fréquentée côte amalfitaine. Entre criques secrètes, villages perchés et cuisine marine d’exception (certains affirment que l’on y mange les meilleurs fruits de mer du pays), l’île a de quoi séduire. Et au-delà des plaisirs de table et des bains de soleil, la Sardaigne recèle des trésors archéologiques comme le site nuragique de Barumini, ou des merveilles naturelles comme les gorges de Gorropu.

Parmi les autres destinations remarquées, la Savoie tire particulièrement son épingle du jeu. Seule région française à figurer dans le classement d’Expedia, elle s’impose face à des rivales internationales grâce à ses sommets enneigés, ses villages de carte postale et son art de vivre montagnard. Entre stations mythiques, fromages fondus et panoramas à couper le souffle, la région incarne ce que la France a de plus réconfortant à offrir en hiver. À ses côtés, les Cotswolds, unique représentant du Royaume-Uni, invitent à une immersion dans la campagne anglaise la plus pittoresque, tandis que Hobart, capitale de la Tasmanie, séduit par son mélange de nature sauvage et d’effervescence culturelle.