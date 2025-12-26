Inscrivez-vous
La tour Montparnasse va fermer ses portes pour rénovation à partir du 31 mars 2026

Tout le quartier de Montparnasse sera en travaux ces prochaines années.

Écrit par
Smael Bouaici
tour montparnasse
© EP
Derniers jours pour profiter du toit du plus haut gratte-ciel de Paris : la tour Montparnasse va fermer pour travaux à partir du 31 mars 2026 selon Le Figaro le 19 décembre, qui rapporte que les copropriétaires ont voté cette décision, attendue depuis des années, à la quasi-unanimité.

La rénovation, qui coûtera environ 750 millions d’euros TTC, durera au moins cinq ans. Le bâtiment de 209 mètres de haut sera doté d’une façade à base de panneaux de verre transparent, d’un nouveau hall d’entrée, d’un hôtel de luxe et d’une serre agricole sur le toit. La tour gagnera 12 mètres de hauteur au passage.

C’est en fait tout le quartier de Montparnasse qui sera en travaux ces prochaines années puisque le Conseil de Paris a validé pratiquement au même moment le projet d’aménagement de l’ensemble Maine-Montparnasse, soit le centre commercial adjacent et la tour CIT.

L’agence Renzo Piano Building Workshop a remporté l’appel d’offres avec un projet de transformation autour d’une place centrale végétalisée, et la construction de nouveaux bâtiments pour des bureaux, commerces et logements étudiants. Le début des travaux est prévu en 2028 pour une livraison en 2032.

