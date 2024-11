Lacoste x Maison Château Rouge : la collab’ qui va faire parler tout Paris

C’est l’union du beau sportif et du streetwear métissé. Lacoste, roi du court depuis 1933, s’invite à Château Rouge pour parapher une collaboration qui fait frétiller les coutures de la mode française. Huit pièces textiles et quatre modèles de sneakers : des vêtements comme des messages, qui tissent le lien entre la banlieue des années 90 et la coquetterie de la SAPE (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes). Une garde-robe comme un dialogue. Tout ça quelque part entre le patrimoine africain et l’ADN du sport français.

Pour (re)situer : Maison Château Rouge, bastion de créativité installé dans le quartier éponyme du 18e, porte depuis 2015 la voix de la diaspora africaine. Sous la direction de Youssouf Fofana, les vêtements de la marque incarnent un Paris cosmopolite, graphique, habité. [Avant la mode, Youssouf Fofana bossait en banque. En 2012, avec son frère Mamadou, il claque tout pour lancer Les Oiseaux Migrateurs, un projet qui booste l’artisanat africain et aide les petites boîtes du continent à s’envoler.] Face à elle, Lacoste, avec son polo immaculé et son reptile notoire, incarne la grâce discrète et le mouvement.

Lacoste x Maison Château Rouge

Coutures apparentes, crocodile doré, semelles intérieures imprimées de motifs wax revisités : ici, tout se lit à plusieurs niveaux. La veste zippée et le polo à manches longues reprennent les codes classiques de Lacoste, mais se parent d’une identité hybride qui chante la rencontre. Les baskets, elles, jouent avec des surpiqûres contrastantes et des couleurs piochées dans l’héritage des deux maisons. Résultat : des pièces qui n’existent que dans cet entre-deux idéal (ou idéalisé ?), où chaque détail raconte un monde.

Lacoste x Maison Château Rouge

Pour illustrer cette collection, et la rencontre, Lacoste et Maison Château Rouge lâchent un film à l’esthétique Nouvelle Vague. On y traverse une galerie aux murs blancs où les œuvres prennent vie : silhouettes urbaines, jeux d’échelles, images d’archives, typographies rétro. L’élégance du crocodile se confond avec l’audace de Château Rouge, et le résultat capte le regard autant qu’il le bouscule.

Où la trouver ?

Cette capsule est disponible en ligne, dans des points de vente Lacoste triés sur le volet, et pour les sneakers, dans certains magasins Courir.