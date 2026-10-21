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L'ancien hôtel particulier de Karl Lagerfeld accueille une foire de design

La foire Design Miami installe du mobilier extravagant dans tous les espaces de l'hôtel de Maisons.

Écrit par
La Rédaction
Pierre Renart
Maison Parisienne | Le banc « Arabesque » de Pierre Renart.
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Cette semaine, l'hôtel de Maisons, ancien hôtel particulier de Karl Lagerfeld situé dans le 7e arrondissement, se transforme en palais magique à l’occasion de la quatrième édition de la foire Design Miami, qui installe du mobilier extravagant dans tous ses espaces.

Dans le jardin, on trouvera le banc « Arabesque », une sculpture ondulante féérique de Pierre Renart (Maison Parisienne), ou encore la fameuse Maison Démontable 6x6 de Jean Prouvé, designée à l’intérieur dans l’esprit d’un chashitsu (pavillon de thé japonais), présentée par la galerie Patrick Seguin, qui expose aussi un salon signé Pierre Jeanneret, le cousin du Corbusier.

A voir aussi pour inspiration : les bancs en bronze de Brodie Neill (Seed et Terrane), les fauteuils « Ondulations » de la légende du design Jean Royère (Galerie Chastel-Maréchal), ou les pièces de déco postmodernes des artistes de la Pulp Galerie.

Où ? Hôtel de Maisons, 51 rue de l’Université, 75007 Paris.
Quand ? du 21 au 24 octobre, de 11h à 19h, et 25 octobre, de 11h à 18h.
Combien ? 34-46 € le pass journée.

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