L'année où Paris s'est transformée en station de ski (40 cm de poudreuse, 0 blague)...

Météo France l’avait bien dit : ce jeudi 21 novembre 2024, 33 départements passent en mode "vigilance orange neige et verglas" – et Paris, évidemment, fait partie du lot. À la capitale, dès que les premiers flocons tombent, c’est comme si tout le monde activait son mode vacances. Les pavés, les toits, les voitures : tout se transforme en décor de film (ou en patinoire géante, au choix). Et là, paf ! Les Parisiens échangent leur routine métro-boulot-dodo contre une frénésie de photos de neige, se métamorphosant en paparazzis des flocons, juste pour être les premiers à poster sur Instagram.

L'incroyable chute de neige de mars 1946

Et si aujourd’hui ne fait pas exception (oui, on a aussi dégainé notre photo de Paris sous la neige, soyons honnêtes), on est loin, très loin des records de 1946. Fin février, un anticyclone s’installe entre l’Atlantique et le Groenland, et l’air polaire débarque, engloutissant l’Europe du Nord avant de foncer sur la Mer du Nord. Au sud de cette vague glacée, une dépression s’infiltre depuis le Portugal et migre lentement vers la France début mars. Résultat ? Un affrontement brutal entre masses d’air chaud et froid. L’épisode neigeux qui s’ensuit dure plusieurs jours et balaie des Pays de la Loire à la Belgique. Et, bien sûr, Paris se retrouve ensevelie sous une épaisse couche de neige.

Là où ça devient encore plus fou, c’est que cette dépression traîne et que la neige s’accumule sans relâche. Sur l’axe Pays de la Loire-Belgique, on parle de 15 à 30 cm : 19 cm à Lille, 25 cm à Angers, 27 cm à Nantes et Le Mans. Mais c’est en Île-de-France que ça explose vraiment. À Paris, on mesure 40 cm de neige. Et si vous pensiez que c’était déjà beaucoup, l’ouest de Paris atteint carrément les 55 cm dans les Yvelines. Les Parisiens abandonnent leur journée de boulot et se lancent dans des batailles de boules de neige épiques. Certains dévalent les escaliers du Sacré-Cœur en skis. C’est tellement irréel qu’on se croirait dans un film. Un autre niveau, sans aucun doute.