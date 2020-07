Le 3615 bar lance sa croisière : 2h30 de teuf à ciel ouvert sur une péniche

Cet été, le 3615 BAR déménage et embarque à bord d’une péniche pour amuser la croisière ! Dans ses magiques valises ? La joyeuse bande de drilles a ramené les légendaires bornes d’arcade, le karaoké et les goodies pour une croisière enjaillée de 2h30 sur la Seine. Et ce, tous les jeudis s'il vous plaît !



A siroter ? Des cocktails sulfureux comme ce Miami Vice, à glouglouter avec les fameux hot dogs de Richard Hot Dog. Tout ça rythmé par 20 ans de hits (de 1980 à 2000), de The Cure à Gala en passant par Beyoncé. Une boum revue et corrigée, curatée par la bande de Tout Baigne Production, déjà aux manettes des soirées We are 90's et Chronologic à La Machine du Moulin Rouge. Sans oublier les copains de Bonjour/Bonsoir (Badaboum, Panic Room, Safari Boat…)

Warning : le nombre de places est limité à 150 personnes par croisière (et non 350), pour répondre aux impératifs sanitaires du moment. A bon entendeur...

Quoi ? La croisière du 3615 BAR

Quand ? Tous les jeudis de l'été.

Plus d’info ici.





