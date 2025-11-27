Le Bon Marché se transforme en véritable village de Noël pour les fêtes

Le grand magasin a mis le paquet sur la déco et les lapins en peluche

Vous aimez votre Noël bien traditionnel ? Alors direction le Bon Marché Rive Gauche, qui se transforme jusqu’au 31 décembre en village alsacien. Depuis le début du mois déjà, le bâtiment du grand magasin rayonne sur toute la rue de Sèvres avec ses vitrines, vêtues de bois enneigé et de guirlandes lumineuses, et peuplées d’une centaine de lapins en peluche – il y a même une estrade pour les observer en action de plus près.

Et à l’intérieur, c’est le village du père Noël qui est réimaginé autour de l’escalator central, entouré de chalets en bois au duvet blanc, tandis le sol est orné de pavés aux jointures dorées. Cagettes, palettes, tabliers et paniers en osier complètent ce tableau digne d’un conte de Dickens – avec des personnages un peu plus riches peut-être.

Pour ramener l’opulence à la maison, rendez-vous au 2e étage, où sont regroupées toutes les décorations de Noël du Bon Marché, apparemment devenues très recherchées. On y trouvera des figurines, des guirlandes et les fameuses boules de Noël, soufflées à la bouche et peintes à la main, avec les classiques boules étoilées scintillantes mais aussi des motifs animaux, appareil à fondue, club-sandwich ou sushis (sic). A partir de 15 boules la boule !

Où ? Le Bon Marché, 24 rue de Sèvres, Paris 6e.

Quand ? jusqu’au 31 décembre, tous les jours 10h-19h45.