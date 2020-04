Le Burning Man 2020 aura lieu… sur Internet !

C'est un festival qui s’accommode très bien des altérités et qui fait lui-même office de monde parallèle. Alors quoi de plus logique que de voir le Burning Man jouer la carte de la virtualité ? Car oui, comme de nombreux festivals, la direction du mythique rassemblement a révélé que la ville éphémère de Black Rock City ne sortirait pas du désert du 30 août au 7 septembre, comme il était prévu. Mais histoire de faire (sur)vivre l'esprit de ce raout hors limite, les organisateurs ont créé la plateforme en ligne Virtual Black Rock City 2020, qui devrait abriter tout un tas d'initiatives autour du Burning Man. Si l'on sait que le thème du “Multiverse” est toujours d'actualité et que les inscriptions (gratuites) sont déjà lancées, on attend de voir la suite. En espérant qu'il ne faille pas mettre le feu à son ordi à la fin comme il est de tradition !

