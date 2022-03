Le chef Paul Pairet ouvre son premier resto à Paris !

Vous êtes fan de Paul Pairet ? Préparez-vous à faire l'avion ! Le célèbre chef à casquette découvert par le grand public dans l’émission Top Chef s’apprête à prendre les commandes de son tout premier resto parisien. Après avoir marabouté les cuisines de plusieurs établissements shanghaïens – dont Ultraviolet, son gastro triplement étoilé au guide du pneu –, le gaillard va atterrir du côté de l’hôtel Crillon, clinquant Moulinsart du 8e arrondissement.

« Je suis extrêmement fier et heureux de rejoindre ce palace emblématique. Il est pour moi la référence à Paris et en France », s’est enflammé le chef babillard via un communiqué de presse. « Surtout, je suis très excité de revenir en France pour pouvoir partager ma cuisine la plus essentielle. C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi et je souhaite le relever avec brio avec les équipes de l’hôtel. »

Dans les faits, Paul Pairet aura pour mission de réussir une épreuve pas si évidente que ça : dynamiter la Brasserie d’Aumont, établissement qu’on avait trouvé un peu plan-plan et (très) chérot lors de notre passage. Pour ce faire, l’homme aux manchettes violettes a promis auprès du site Atabula de faire « de l’ordinaire extraordinaire ». A voir si la dimension « expérientielle » si chère au chef va devenir une modalité majeure de ce resto. Réponse en avril.

Où ? 10 place de la Concorde, Paris 8e

Quand ? Ouverture prévue en avril