Le Chouchou Hôtel célèbre ses 5 ans avec des déjeuners dominicaux signés Camille Aumont Carnel

Au menu : poulet rôti, petits farcis, clafoutis… et les punchlines de Camille Aumont Carnel !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Journaliste
Pour ses cinq ans, le Chouchou organise des déjeuners pop et festifs
©HOA.FILM
Pas de chichi chez Chouchou. L’hôtel un peu à l’écart d’Opéra a toujours assumé une atmosphère un peu canaille avec son spa à vaste baignoire circulaire et matelas où vous ébrouer avec votre moitié et son hall décoré par Michael Malapert comme une place de village.

Pour fêter ses cinq années d’existence, l’hôtel vous convie tous les week-ends du mois de septembre à des déjeuners riche en bonne franquette, cornaqués par Camille Aumont Carnel. Au menu des plats simples et rassurants à manger (plus ou moins) avec les doigts : poulet rôti et frites, œufs mayo, farcis végé, clafoutis… Pas tellement effacée, la cheffe/autrice ne compte pas rester derrière les fourneaux et ne va pas se priver de venir sous la verrière dégainer des anecdotes et punchlines entre deux assiettes.

Quand ? Tous les Samedis et Dimanches de septembre de 12h à 14h30   
Où ? 11 rue du Helder, Paris 9e
Combien ? Menu 21 ou 28€ (18€ pour les enfants)

