Le concept store culte colette revient à Paris le temps d’une installation en hommage à Virgil Abloh

Fermé depuis 2017, le mythique concept store colette rouvre ses portes… au Grand Palais. Du 30 septembre au 9 octobre 2025, dans le cadre de l’exposition « Virgil Abloh : The Codes ».

Fermé en 2017, colette n’a jamais vraiment quitté l’imaginaire parisien. Huit ans plus tard, la boutique culte de la rue Saint-Honoré renaît sous une forme inédite : une installation éphémère imaginée par The Virgil Abloh Archive™ pour l’exposition « Virgil Abloh : The Codes », au Grand Palais du 30 septembre au 9 octobre 2025.

The Virgil Abloh Archive™ recrée colette et dévoile des collaborations inédites à Paris

Pas un pop-up banal, mais une reconstruction du rez-de-chaussée mythique imaginée comme « une œuvre d'art vivante et une boutique fonctionnelle ». Résultat : on pourra vraiment shopper, entre exclus imaginées par les proches de Virgil Abloh (1980-2021) et rééditions devenues collector. Parmi elles : le réveil Braun BC02 revu par Abloh et la première traduction française de « Abloh-isms », recueil de citations du designer.

Le line-up des contributeurs donne le ton : Travis Scott, Cactus Plant Flea Market, Futura Laboratories, L’Art de L’Automobile, BSTROY, Stray Rats ou encore SP5DER. Une galaxie de labels et d’artistes fidèles à l’esprit du designer, où streetwear, art contemporain et expérimentation s’entrecroisent.

Pour Sarah Andelman, cofondatrice de colette, c’est une histoire qui boucle la boucle. En 2008, elle avait acheté un des tout premiers t-shirts de Virgil Abloh pour le vendre en boutique. Dix-sept ans plus tard, elle ressuscite son magasin comme un hommage vibrant à un ami disparu et à une époque charnière. « Virgil avait une profonde admiration pour colette et croyait fermement en l'utilisation des espaces commerciaux comme plateformes d'expression culturelle. Je suis vraiment émue de pouvoir honorer l'héritage de Virgil de cette manière et touchée par la passion que ces chers collaborateurs ont mis dans ce projet. Le résultat reflète à quel point Virgil comptait pour eux. Ils poursuivent aujourd'hui sa vision, la portant avec eux et pour lui », a déclaré Shannon Abloh, sa veuve et gardienne de son héritage. Un retour éphémère de colette comme une manière de rappeler que, même mort, Virgil Abloh continue de transformer la mode, et Paris avec lui.