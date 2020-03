Le coronavirus dope les ventes de… sextoys !

Si les sex-shops ne sont pas listés par le gouvernement comme faisant partie des commerces indispensables, les jouets pour adultes se vendent comme des petits pains en ligne.



Womanizer – la marque spécialisée dans les vibromasseurs clitoridiens – vient d'annoncer que ses ventes avaient augmenté au global de plus de 50 % par rapport à ses prévisions pour 2020 ! Certains pays semblent plus portés sur la chose que d’autres : +60 % en Italie, +71 % à Hong Kong, +75 % aux States… Et +135 % au Canada ! Il va falloir faire un effort car en France, les ventes n’ont augmenté “que” de 40 % entre le 1er janvier et le 6 mars dernier.

Même son de cloche du côté du site web Passage du Désir, qui connaît un pic de +30 % depuis le début du mois. Et brade de malins “packs confinement” ! Comme le plaisir, la créativité des publicitaires n’a pas de limites… La marque Secret Pleasure a d'ailleurs sorti son nouveau slogan : "Profitez du stade 3 pour mettre du piment dans vos vies". Ils n'ont pas encore osé le “Prenez soin de vous”…