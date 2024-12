Le Dry January passe à table : trois restaurants où gouter un accord sans alcool

Lava

A l’occasion du Dry January, le chef Wilfried Romain présente son premier accord 100% sans alcool, proposé au dîner avec le menu dégustation en 5 étapes (75€). A l’image de ses assiettes, il a particulièrement travaillé ces boissons autour de la flamme comme ce jus de pomme oxydé, houblon et blé torréfié ; cette infusion de citron brûlé, cumin et foin ou cette infusion au sureau, miel et piment. A noter qu’il lance aussi avec son frère un soda au maté. Lava est chaud !

Où ? 9 rue de la Montagne Ste Geneviève, Paris 5e

Combien ? Accord sans alcool en 5 temps : 28€ - au dîner uniquement.

Dali

A la table du restaurant du Meurice, Clémentine Bouchon s’est associée à Benoit d’Onofrio pour un menu en accord avec des « sobrevages » hyper techniques, de saison et complétement locaux. Une fermentation spontanée de litchi du Lot-et-Garonne, grenade, betterave et céleri branche pour accompagner un carpaccio de daurade ; la boisson fermentée à base de mandarine et mangue des Pyrénées-Orientales, de peau de pomme de terre brûlée et de bourgeon de sapin va escorter le riz de Camargue aux coquillages et encornets. La clémentine en trompe-l’œil est servie avec une boisson fermentée de riz torréfié, courge et kaki. Un beau tableau !

Où ? 228 rue de Rivoli Paris 1er

Combien ? Menu 85€/115€. Accord boissons au déjeuner et dîner : 2 verres à 36€ ou 3 verres à 54€

Sobrellerie

© Lola Gadea

Benoit d’Onofrio, après une mauvaise chute, sort de convalescence et rouvre en janvier sa Sobrellerie bellevilloise. Ca aurait dommage que ce champion du bien boire sans alcool loupe le Dry January ! Dans son petit restau chaleureux, vous allez pouvoir associer les assiettes des chef.fe.s invité.e.s avec les super bouteilles qu’il élabore dans sa boutique comme le Love Will Pyrus Apart au nashi, maïs doux et armoise camphrée ou le Smokin’ Joe Fraisier mélangeant fraise, pois chiche, romarin et piment pour un coup de kick dans les papilles.

Où ? 39 rue Ramponeau Paris 20e

Combien ? 15€ la bouteille / 4€ le verre