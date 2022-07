Le fabuleux festival du spectacle vivant Paris l'Eté fait son grand retour !

Oyez, oyez, braves Parisiens aoûtiens, touristes juillettistes à la recherche du vrai Paris l’été, jeunes troubad’ dans le bad… Réjouissez-vous ! Car dès aujourd’hui, et jusqu’à la fin du mois, tout Paris est show, et nous aussi. De la pyramide du Louvre à Pantin en passant par les berges de Seine, le festival Paris l’été prend le relais de l’offre scénique parisienne pour pallier le creux estival de la programmation théâtrale. Pendant trois semaines, la capitale fait de la concurrence à Avignon avec une ribambelle de spectacles rafraîchissants et éblouissants d’inventivité, mêlant danse, théâtre, cirque et performance. Pensez à bien vous hydrater, askip c’est la canicool.

Parmi les immanquables de la prog, l’abracadabrant Les gros patinent bien, pièce de théâtre en carton-pâte haute couture, soit l’un des plus gros succès de l’année couronné d’un Molière franchement mérité. Une comédie monty-pythonesque dans un anglais très imagé, où le décor lui-même est un personnage en perpétuel mouvement, cheval de Troie de l’art dans la choucroute. Dans le même esprit DIY de l’absurde : la pièce After All Springville de l’artiste belge Miet Warlop, un drame explosif et comique dont les personnages principaux sont… un frigidaire patibulaire et une adorable petite table, tous deux rescapés d’une maison en carton au bord du burn-out.

© Jean-Claude Carbonne

Que la team premier degré et les sceptiques du théâtre sous LSD ne désespèrent pas pour autant : Paris l’été, c’est (aussi) du sérieux. Par exemple, au programme cette année, on trouve une belle tête d’affiche, le metteur en scène Julien Gosselin, avec une création tirée de son travail colossal sur les écrits du romancier américain Don DeLillo. Dans Le Marteau et la faucille, il adapte une des nouvelles les plus récentes de l’auteur évoquant la crise financière et l’absurdité du monde qui l’a rendue possible. Une heure de temps bien investie.

Dans la programmation, on croise aussi le G.U.I.D., Groupe urbain d’intervention dansée, à l’initiative du chorégraphe star Angelin Preljocaj. La troupe itinérante, connue pour provoquer d’indénombrables moments de grâce dans l’espace public, sera présente en toute gratuité dans trois lieux parisiens. A vous de les retrouver ! Pour le reste, le rendez-vous est pris au lycée Jacques-Decour, QG du festival, où vous pourrez notamment plonger dans une installation immersive de la scénographe Cécile Léna, mais aussi vous glisser dans la peau d’une travailleuse du sexe avec Strip, un spectacle qui flirte avec la réalité virtuelle en combattant les codes et clichés sclérosants de la pornographie. Quand on vous dit que l’été sera show…

Quoi ? Paris l’été

Quand ? Du 11 au 31 juillet 2022

Où ? Dans vingt lieux à paris

Combien ? Selon les événements (billetterie ici)