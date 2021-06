C'est sur un air d'Elli Medeiros qu'on est venu vous annoncer le retour du « toit toit mon festival sur le toit ». Pour sa quatrième édition, le festival de ciné en plein air pensé par So Film et le Bar à Bulles reprend ses quartiers sur le toit de la Machine du Moulin Rouge. Du 7 juillet au 8 septembre, vous aurez chaque mercredi la possibilité de voir gratuitement un film différent, et dont le point commun est d'être passé sous les radars.

Sur les dix films à voir cet été, on aura notamment droit le 14 juillet à L'An 01 de Jacques Doillon, adapté de la BD de Gébé. Un film de flâneur d'esprit, foncièrement décroissant et écologique, au casting quatorze étoiles et dont le slogan dit: « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». En v'là pas un beau message du 14 juillet ? La semaine d'après, ce sera au tour de Sans pudeur ni morale de Jean-Pascal Zadi, sorti en 2011, d’être projeté. Un film qui met en scène les dernières vingt-quatre heures d'Issa, tout juste sorti de taule, avant son départ pour Abidjan. Au générique : Fabrice Eboué, Thomas Ngijol ou encore Mokobé du 113.

Egalement à l'affiche, tout pleins d'histoires de bandes avec au pif : les exploits d'une coloc' de filles dans La vie au ranch de Sophie Letourneur, l'épopée de planche à roulettes avec Skate Kitchen de Crystal Moselle ou encore The Loveless, le premier film de Kathryn Bigelow, avec Willem Dafoe en chef d'un gang de motards complètement siphonnés du bulbe. Bref, à vous de choisir votre pellicule pour aller buller sur les toits !

Quoi ? Cinéma sur le toit x Sofilm 2021.

Où ? Sur le toit du Moulin Rouge, 82 Boulevard de Clichy, Paris 18e.

Quand ? Tous les mercredis, du 7 juillet au 8 septembre 2021.

Combien ? Gratuit sur réservation (bientôt en ligne).