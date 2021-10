Le Festival du film coréen à Paris débarque sur les Champs-Elysées fin octobre

C'est un membre éminent de la grande famille des festivals de cinéma parisiens. Voilà en effet quinze ans que le Festival du film coréen à Paris met la focale sur la scène cinématographique locale. Après une édition écartelée sur plusieurs mois, l'événement est de retour pour un 16e millésime du 26 octobre au 2 novembre, dans son antre des Publicis Cinémas. L'espace d'une semaine, les séances vont s'enchaîner à haute intensité avec pas moins de 18 films annoncés.

Pour lancer les choses, les spectateurs materont Escape from Mogadishu de Ryoo Seung-wan, plus gros carton de l'année du box-office coréen, qui raconte l'exfiltration de diplomates coréens (des deux Corée) en pleine guerre civile somalienne. Et pour clôturer l'édition, on passera regarder The Book of Fish de Lee Joon-ik, réalisateur de Le Roi et le Clown, qui met cette fois à l'écran l'exil d'un conseiller déchu au début du XIXe siècle.

Et donc, entre tout ça ? Un copieux programme avec comme tous les ans une ribambelle de premières : la première européenne de A Leave de Lee Ran-hee, évoquant le combat sans concession d'un travailleur. Ou les premières françaises de Ten Months de Namkoong Sun, sur la grossesse d'une brillante développeuse de jeux vidéo, d'Introduction de Hong Sang-soo, lauréat de l'Ours d'argent berlinois du meilleur scénario, ou de Homeless de Lim Seung-hyeun, sur la vie d'un couple et de leur nouveau-né à la rue. Également au menu, le long-métrage The Medium de Banjong Pisanthanakun, qui évoque les péripéties d'un tournage partant complètement en cacahuètes.

Il sera aussi question de montagnes coréennes, d'un acteur raté qui sauve des vies, de “nettoyeurs” et de courts-métrages. Car oui, les fadas de formats brefs mais efficaces s'y retrouveront encore avec la sélection “Shorcuts” et son chapelet de courts. De notre côté, le compte est bon.

Quoi ? 16e édition du Festival du film coréen à Paris

Quand ? Du 26 octobre au 2 novembre 2021. Horaires selon les séances.

Où ? Publicis Cinémas, 129 avenue des Champs-Elysées, 8e

Combien ? De 4 à 8 € la séance. De 33 à 51 € les forfaits. (Billetterie ici)