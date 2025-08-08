Le festival Les Traversées du Marais va vous réconcilier avec la rentrée

Si le mois de septembre ressemble pour vous à un long lundi de gueule de bois, il est un événement à marquer d’urgence dans votre agenda. Organisées depuis plus de 10 ans dans les plus belles institutions et galeries du quartier, Les Traversées du Marais mêlent danse, cinéma, art contemporain, siestes musicales et autres douceurs à goûter à l’envi (et toujours gratuitement) le temps d’un week-end. Pendant trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, on se laisse porter d’un événement à l’autre, prêt à mettre à la main à la pâte à la faveur des divers ateliers participatifs organisés.

Les événements à noter

Première étape de cette traversée le vendredi 5 à la tombée de la nuit, pour une dernière séance de ciné en plein air (Joe Hill de Bo Widerberg) à l’institut suédois. Le lendemain, on dérive jusqu’à l’hôtel de Sully pour jeter l’ancre sur ses pelouses, le temps d’une sieste musicale orchestrée par la chanteuse Laura Cahen (deux sessions, à 15h30 et à 17h30). Le lendemain, toujours au même endroit, c’est le danseur et chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro qui s’installera au jardin le temps d’un solo percussif et iconique, ayant tourné dans le monde entier depuis sa création en 2015. Le dimanche, on s’essaye à l’afro jazz au Centre de danse du Marais, pour des cours de 30 minutes (le temps d’apprendre une choré’) entre 15h et 17h. On vous laisse découvrir le reste de la prog’ ici !



Où ? Dans différentes institutions du Marais.

Quand ? Du 5 au 7 septembre 2025.

Combien ? Gratuit !

