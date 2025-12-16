Le film culte “Whiplash” à voir en ciné-concert avec un jazz-band de 18 musiciens en janvier

Avec un batteur au taquet !

“Not quite my tempo.” Cette scène où JK Simmons, en prof de musique sadique, s’amuse à humilier le batteur de jazz incarné par Miles Teller devant tout l’orchestre, hante sans doute encore les nuits de tous les aspirants au conservatoire qui ont vu Whiplash de Damien Chazelle.

Salué par trois Oscars, dont un bien mérité pour JK Simmons dans un de ses meilleurs rôles, le film sera diffusé en ciné-concert à Paris les 17 et 18 janvier 2026 au Palais des Congrès, en présence du compositeur des musiques du film Justin Hurwitz, entouré d’un jazz-band de 18 musiciens.

Espérons juste que le batteur du groupe sera en forme, car le Palais des Congrès annonce “des solos de batterie palpitants interprétés en parfaite synchronisation avec le film” – jusqu’au dernier coup fourré.

Où ? Palais des Congrès, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 17e.

Quand ? samedi 17 janvier (20h30) et dimanche 18 janvier (16h)

Combien ? 69-99 €.