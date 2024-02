Le Macki Festival balance une première partie de son affiche fort appétissante

« Menu Macki E11 pour les tables 29 et 30 juin svp. » Dans les ultimes hectomètres de janvier, le Macki, le festival sculpté par le collectif La Mamie’s et le label Cracki Records, a servi une grosse vingtaine de premiers noms qui gambaderont dans le parc de Carrières-sur-Seine lors de sa 11e édition.

Comme tous les ans, le festival a goupillé une prog furetant sur toutes les crêtes stylistiques, privilégiant les noms téméraires (et un peu hype) aux blazes rutilants. Parmi nos prefs dans cette première salve particulièrement alléchante : les Brits de Getdown Services et leur nonchalante post-disco-pop très talking-headienne ; la bass music bien sur ses appuis de l’Allemande DJ Fuckoff ; la désormais incontournable reine de la house sous Guronsan Belaria ; ou la venue du Kyoto Jazz Massive, iconique combo nippon professant un spiritual jazz de haute volée, accompagné pour l’occase de la chanteuse Vanessa Freeman et de l’orchestre du New Morning Echoes Of.

Pas mal d’autres artistes risquent de nous botter pendant ces deux jours comme la pop synthétique de la Madrilène Amore ; le duo de rap housé très old school signé chez H3 Records Kaba & Hyas ; et Aba Shanti-I, docteur ès reggae-dub. On finira par évoquer le takeover de la soirée made in années 2000 La Tchoin ainsi que la scène sonorisée par le rebondissant Tweak Soundsystem. Vivement le repas !

Quand ? samedi 29 et dimanche 30 juin 2024.

Où ? 155 rue de Bezons, 78420 Carrières-sur-Seine.

Combien ? A partir de 32 € (Billetterie ici).