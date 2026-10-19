Le maire de Paris Emmanuel Grégoire appelle à un rassemblement contre la violence lundi midi

La mairie a mobilisé près de 1 000 agents pour nettoyer la ville et a ouvert une cellule d'aide aux commerçants.

Après les pillages des commerces en marge de la manifestation samedi (mais aussi dimanche), le maire de Paris Emmanuel Grégoire a appelé à « un moment de rassemblement, de solidarité et d’unité » ce lundi 19 octobre, et a donné rendez-vous à 12h devant toutes les mairies d’arrondissement et l’Hôtel de Ville « pour affirmer ensemble notre refus de la violence ».

Alors que le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a présenté sa démission (refusée) au président de la République lundi matin, Emmanuel Grégoire a lié les violences commises dans la capitale à une « forme de pourrissement de ce mouvement social organisé par le gouvernement » sur France Inter.

Sur Instagram, le maire PS de Paris dit vouloir rassembler « toutes celles et ceux qui refusent que la peur, la haine et la brutalité prennent le pas sur la vie démocratique. […] Paris ne cédera ni à la violence, ni à l’intimidation. »

La mairie indique que près de 1 000 agents de la propreté ont été mobilisés pour nettoyer la ville dimanche, et qu’une cellule d'aide aux commerçants a été mise en place.