Le palmarès complet de la troisième cérémonie des Flammes

Le temps d’une cérémonie dense (et infiniment politique) qui a eu lieu hier soir à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, vingt-cinq prix ont été décernés pour célébrer la richesse et la diversité des cultures populaires sur l’année écoulée. Parmi les grands gagnants, on citera le héraut de la mélo Tiakola, vainqueur de trois Flammes pour son fédérateur projet “BDLM VOL.1” ; la Bad Bitch Shay est, de son côté, repartie avec deux prix, dont celui de l’Artiste féminine de l’année ; SCH a été récompensé de deux trophées (Morceau performance rap et Clip de l’année, plus un pour une des covers de Fifou) pour sa saga “JVLIVS” ; et Théodora a évidemment été couronnée Révélation Féminine de l’année. Terminons avec deux moments chargés en émotion : les remises de la Flamme de l’Engagement Social et de la Flamme Éternelle, respectivement décernées au collectif Not About Us pour son engagement pour la Palestine, et à DJ Mehdi, dont le trophée a été récupéré par sa maman.

Le palmarès

La Flamme de l'Artiste Féminine : Shay

La Flamme de l'Artiste Masculin : Tiakola

La Flamme de l'Album Rap : “À la vie à la mort” de SDM

La Flamme de l'Album Nouvelle Pop : “BDLM VOL.1" de Tiakola

La Flamme Spotify de l’Album de l’année : Werenoi pour “Pyramide 2”

La Flamme du Morceau Performance Rap : “Préquel” de SCH

La Flamme Du Rayonnement International : Aya Nakamura

La Flamme Éternelle : DJ Mehdi

La Flamme de l'Engagement Social : Le collectif Not About Us pour leur engagement pour la Palestine

La Flamme de la Révélation Scénique de l'année : Shay

La Flamme de la Révélation Féminine : Theodora

La Flamme de la Révélation Masculine : La Mano 1.9

La Flamme du Morceau de Musiques Africaines ou d'Inspiration Africaine : “Boucan” de Keblack et Franglish

La Flamme du Morceau Caribéen ou d'Inspiration Caribéenne : “4 Kampé” de Joé Dwèt Filé

La Flamme du Morceau R&B : “Reste là” de Tiakola, Monsieur Nov et RnBoi

La Flamme du Featuring de l'année : “Dolce Camara” de Booba et SDM

La Flamme du Featuring Européen et/ou International de l'année : “Bolide Noir” de Central Cee et JRK 19

La Flamme du.de la Compositeur.trice : Maxalaguitare & Senyaupiano

La Flamme du Concert de l'année : Kaaris pour son concert anniversaire “Or noir” à l’Accor Arena

La Flamme du Clip de l'année : SCH pour “Stigmates”

La Flamme du Label indépendant de l'année : PLR Music

La Flamme du Label de l’année : Ada, Atlantic Records, Rec. 118 Group

La Flamme de la Cover d'Album de l'année : Fifou pour “JVLIVS III : Ad Finem” de SCH

La Flamme du Producteur de Spectacle de l’année : PlayTwoLive

La Flamme de la stratégie de lancement d'album de l'année : “BDLM VOL.1” de Tiakola