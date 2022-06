Le plus grand open air de Paris va ouvrir sous le périph

En ce début d’été, une nouvelle bretelle festive s’apprête à lacérer le périphérique parisien. Sous la houlette de l’agence AMS Booking, l’Espace Périphérique de la Villette va, du 17 juin au 16 juillet, chaque vendredi et samedi, se métamorphoser en Périph’ tout court. Derrière ce nom tout en sobriété, on découvre donc un espace extérieur – en partie couvert – pouvant accueillir environ 3 500 guincheurs, faisant de lui « le plus grand open air de Paris » dixit les orgas.

Sur un format unique 18-2h, les programmations se montrent particulièrement musclées avec de beaux noms majoritairement électroniques et hip-hop. Dans la partie électronique, on apercevra entre autres les briseurs de genoux de Casual Gabberz, un “Périph’ de la tentation” curatée par le collectif pro-eurodance La Darude et un week-end entier estampillé Boiler Room. La plateforme amènera dans sa musette l’esthète techno venu de Detroit DJ Stingray 313, l’Allemande Helena Hauff ou encore une collab entre Fusion Mes Couilles et Herrensauna, soit deux des plus belles soirées des rives opposées du Rhin. Autres têtes annoncées derrière les decks : la tonitruante Crystallmess, la Marocaine Glitter, Maud Geffray de retour avec son album Ad Astra, ou encore Manu le Malin pour une date avec Sentimental Rave.

Côté hip-hop, on signalera les passages de l’Anglais Russ Millions, du Villeurbannais drilleur de sons La F, le rappeur gambien Jnr Choi ou Luv Resval, ce jeune trappeur parrainé par Alkpote. N’hésitez pas à fouiner dans le reste de l’affiche, de bonnes pioches s’y trouvent et d’autres sont encore à annoncer. Pour animer ce tentaculaire Périph’ et occuper les fêtards, sont prévus des food trucks différents chaque week-end et des ateliers dont on attend encore les détails. En attendant qu’il se mette en vert, le Périph’ continue de faire la fête.

Quoi ? Périph’

Quand ? Du 17 juin au 16 juillet 2022

Où ? Espace Périphérique, 2 rue de la Clôture, Paris 19e

Combien ? De 14,59 (pass 1 jour) à 168,30 € (pass 10 événements)