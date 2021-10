Le pop-up du Studio Ghibli revient pour les fêtes à Paris

Kiki, Porco Rosso, Totoro… En plus de trente ans, le Studio Ghibli a, sous l’impulsion du duo Hayao Miyazaki et Isao Takahata, complètement révolutionné le cinéma d’animation. Ancré dans l’imaginaire collectif, le studio fait l’objet d’un véritable culte dont chaque célébration provoque l’emballement. Alors on vous laisse imaginer la réaction des fans à l’annonce de la sixième édition à Paris du Château éphémère, le pop-up store labellisé Studio Ghibli.

Du 30 octobre au 24 décembre, la boutique prendra ses quartiers dans le 11e, au 10 boulevard des Filles-du-Calvaire. Et après Si tu tends l'oreille, ce millésime 2021 célébrera deux anniversaires de la filmo du studio, avec les 20 ans du Voyage de Chihiro et les 35 ans du Château dans le ciel, le tout premier film estampillé Ghibli. Qui a dit classiques ? Dans un espace de 100 mètres carrés, ce sont plusieurs centaines de produits dérivés Ghibli qui seront proposés à la vente. Une info qui suffira à transformer bon nombre d’entre vous en Ponyo, dévalant la falaise à tout berzingue.

Quoi ? 6e édition du Château éphémère

Quand ? Du 30 octobre au 24 décembre 2021. Lundi, de 14h à 19h. Du mardi au vendredi, de 11h à 19h. Samedi, de 10h à 20h. Dimanche, de 14h à 19h.

Où ? 10 boulevard des Filles-du-Calvaire, 11e