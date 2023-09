Le pop-up store Prisunic x Monoprix est de retour ! A vos marques…

Le pop-up store de design exigeant à petits prix revient dans le Marais pour les fêtes, avec des rééditions et des pièces inédites d’inspiration 70’s. On vous dit tout.

Après un premier pop-up store et une exposition blockbuster au MAD en 2021-2022, Monoprix et Prisunic renouvellent leur vœu de “beau au prix du laid” pour les fêtes de fin d’année. Du 8 au 17 décembre, les deux enseignes, concurrentes avant leur union en 1997, mettront en vente à cette occasion une sélection de rééditions de produits iconiques des années 1970, assortie de pièces inédites qui en sont directement inspirées.

Tabourets et assiettes de Jean Pierre Garrault à découvrir au pop-up store © Prisunic

Ce qui nous fait de l'œil dans le catalogue ? La toute nouvelle collection du peintre et designer Jean-Pierre Garrault, créateur emblématique de l’univers Prisunic depuis 1970, qui signe une série inédite de petit mobilier et vaisselle ultra-désirable. Aussi sur notre lettre au Père Noël, un tapis XXL reprenant les motifs pop et graphiques signatures du peintre et sculpteur Jacques Tissinier, imaginé par son fils Stéphane. Côté rééditions, on bave sur les fabuleuses assises de LOMM Editions, comme cette chauffeuse d’angle dessinée par Odile Mir dans les années 1970.

Foulard Prisunic à découvrir au pop-up store

Quand ? Du 8 au 17 décembre 2023.

Où ? au 116 rue de Turenne Paris 3e.