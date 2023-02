Le Printemps du cinéma est de retour avec des places à 5 €

Alors que le prix de la séance de ciné commence à piquer, c’est le genre d’événement qu’on accueille les bras ouverts. Le Printemps du cinéma, ce raout lancé en 2000 par la Fédération nationale des cinémas français et soutenu par le CNC (le Centre national du cinéma et de l'image animée), a annoncé son retour du dimanche 19 au mardi 21 mars. Le tout avec (presque) la même formule : pendant trois jours, des séances au tarot unique de 5 € (contre 4 les années précédentes) dans les cinés partenaires, quels que soient le film ou l'horaire.

En ces temps de mobilisation sociale et de remise en perspective de la valeur travail, ce sera l’occasion d’aller voir La Syndicaliste de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert en lanceuse d’alerte, et Ailleurs si j’y suis de François Pirot, dans lequel un Jérémie Renier en burn-out s’isole en pleine forêt. On bougera aussi notre gras pour mater le docu Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras sur la photographe et militante Nan Goldin. Autres films repérés : The Whale de Darren Aronofsky ou Un Varón de Fabián Hernández. Vivement le printemps !

Quand ? Du dimanche 19 au mardi 21 mars 2023

Combien ? 5 € la séance dans les cinémas partenaires