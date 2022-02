Le Printemps du cinéma est enfin de retour avec ses places à 4 € !

Après deux années “sans” passées loin des salles obscures, la faute à cette foutue tempête virale, le Printemps du cinéma signe son grand retour à Paris et dans toute la France. Lancé en 2000 par la Fédération nationale des cinémas français, et soutenu par le CNC (le Centre national du cinéma et de l'image animée), l'événement, qui aura lieu du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022, garde la même formule aguichante : pendant trois jours, toutes les séances sont au tarif unique de 4 € dans les cinés partenaires, quels que soient le film ou l'horaire.

Pour vous façonner le programme d'un futur marathon, on a jeté un œil sur les sorties du moment. On a repéré Belfast de Kenneth Branagh, qui nous entraîne au cœur du conflit irlandais à la fin des années 60 ; ou bien le film Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, dans lequel Adèle Exarchopoulos joue une hôtesse de l'air menant une vie puissance Mach 3. Les fadas de blockbusters devraient trouver leur compte avec le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson en Bruce Wayne et Zoë Kravitz en Catwoman.

Enfin, s'il est toujours à l'affiche, filez voir Enquête sur un scandale d'état de Thierry de Peretti, qui raconte l'histoire d'une enquête journalistique sur un trafic de drogue impliquant un policier haut placé. Au casting ? Le trio de star Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon. De quoi humer le Printemps du cinéma de la meilleure des manières !

Quand ? Du dimanche 20 au mardi 22 mars 2022

Combien ? 4 € la séance dans les cinémas partenaires