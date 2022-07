Le projet de rénovation des abords de Notre-Dame vient d’être dévoilé

Des cendres au vert. La date de remise en état approchant – si tout va bien, 2024 pour les premières livraisons –, les contours de Notre-Dame de Paris nouvelle génération commencent à émerger. Nouvelle étape le 27 juin : la mairie de Paris a annoncé avoir confié la réfection des abords du monument au paysagiste belge Bas Smets, secondé par les urbanistes de GRAU et l'agence d’archi Neufville-Gayet. La mairie allègera son porte-monnaie de quelque 50 millions d’euros pour un rendu estimé à l’horizon 2027.

Dans le sillage de bon nombre de projets d’aménagement de la capitale, celui-ci prêchera le vert. Le parvis sera flanqué de deux rangées d’arbres, dans l’esprit d’une clairière, avec au milieu des pierres en grès francilien. Pour réguler la température en cas de fortes chaleurs, Bas Smets a imaginé un système pour faire ruisseler de l’eau – récupérée sur les toits – directement sur le parvis via une pente à faible inclinaison.

Studio Alma pour le Groupement BBS

Mais c’est sur les berges et l’arrière de la cathédrale que la mise au vert sera la plus intense. Les gens pourront se balader dans un parc de 400 mètres de long tout de pelouse vêtu et slalomer entre les 131 arbres supplémentaires – majoritairement des chênes pour rappeler la charpente.

Le dernier pan de cette cathédrale 2.0 s'étirera en sous-sol. Le parking inutilisé sous le parvis a vocation à devenir une promenade de 3 000 mètres carrés et 4 mètres sous plafond, avec des baies vitrées donnant sur la Seine ainsi que des ascenseurs et escaliers reliant directement le fleuve et le parvis. Dans ce grand espace, pas d’accès à Notre-Dame mais une bagagerie, une entrée vers la crypte, un lieu de médiation et une cafétéria.