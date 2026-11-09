Le PSG entre dans le Guinness des records avec 12 exploits historiques

Vous aimez les chiffres autant que le football ? Alors voilà de quoi vous faire plaisir ! Le PSG fait son entrée dans l’édition Football (masculin) 2027 du très sérieux Livre Guinness des Records avec, dans la musette, pas moins de 12 records tout juste certifiés. Parmi ceux-ci on trouve sept records collectifs comme la plus longue série d’invincibilité à l’extérieur en Ligue 1 avec 39 victoires sur entre 2023-2025. Mais aussi la plus large victoire en finale de Ligue des champions (5-0 face à l’Inter Milan en 2025) ou le plus grand nombre de buts inscrits sur une saison de Ligue des champions avec 45 buts (2025-2026). Le Guiness remonte même assez loin puisqu’en 2015-2016, Paris avait remporté la Ligue 1 avec 96 points, le plus haut total de l’histoire de la compétition. L’équipe d’Ibrahimovic et de Thiago Silva avait enchaîné 36 matches sans défaite en championnat (autre record !). Enfin, Durant l’époque Neymar et Mbappé, en 2018, le PSG avait enchaîné 14 succès consécutifs.

© PSG Onze titres de champion de France pour Marquinhos

Plus d'une décennie d'exploits

A noter que les records comprennent aussi cinq exploits individuels avec par exemple Désiré Doué décisif dans 3 buts lors d’une finale de Ligue des champions (en 2025), Kvaratskhelia décisif lors de sept matches consécutifs en phase finale de LDC (en 2026), Vitinha validant le plus grand nombre de passes réussies (1602 !) dans une saison de LDC (en 2025-2026), Fabián Ruiz ayant traversé 51 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1 (2023-2025), ou Marquinhos avec ses 11 titres de champion de France, un record pour un joueur de Ligue 1. Ici c’est palmarès !