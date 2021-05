Le RER Vélo est en route : un projet de 680 km de pistes cyclables en Île-de-France

Qu'il est beau ce RER Vélo avec ses 680 kilomètres de pistes cyclables et neuf lignes « larges, continues, confortables et sécurisées à travers l'Île-de-France ». Présenté en janvier 2020 par le géomètre en chef du collectif Vélo Île-de-France – qui réunit 33 associations d'usagers –, le projet de ce tracé révolutionnaire va officiellement voir le jour, et ce en partie grâce à l 'annonce d'un soutien de 300 millions d'euros de la part de la région Île-de-France, soit l'équivalent de 60 % du coût estimé du projet. Dans la foulée, la région a dévoilé un calendrier et une carte de ce tant attendu RER V. Aujourd’hui, on en sait encore un peu plus !

© Région Île-de-France

La prochaine phase du chantier ? Elle s'imagine sur un temps plus long puisque la région évoque l'horizon 2025 pour la réalisation des deux premiers tiers du tracé, soit les cinq axes prioritaires, colorés, qui apparaissent sur la carte. Des pistes créées dans et autour de Paris ainsi qu'en direction des différentes extrémités de l'Île-de-France. La fin du chantier est quant à elle espérée à l'horizon 2030. Vincent Degove, coordinateur associatif du RER V, interrogé par Le Figaro, se veut un peu plus optimiste :, « la première phase pourrait être prête en 2024 et l'intégralité pour 2027-2028. Il faut se donner l'ambition d'aller vite pour que ça se réalise. L'objectif est que pour les Jeux Olympiques de 2024, la moitié soit déjà réalisée ».

Si demain, c'est loin, il est tout de même bon de se dire que ce RER Vélo ne pédale plus dans la semoule. Et qu'on pourra bientôt se faire un petit tour de Plaisir à Val d'Europe en passant par Saint-Denis. Nos cuisses sont prêtes !