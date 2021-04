Le street artiste Dugudus célèbre les 150 ans de la Commune avec une expo en plein air

La ville de Paris sort sa machine à remonter le temps et célèbre le 150e anniversaire de la Commune. Pour l’occasion, le graphiste et street artiste Régis Léger, alias Dugudus, dévoile une exposition itinérante qui met un coup de projo sur 50 figures phares de la Commune. Louise Michel, Gustave Courbet, Arthur Rimbaud ou encore Jules Vallès, fondateur du journal Le cri du peuple… Tous ces personnages connus sont réunis jusqu’au 18 avril sur les grilles de l’Hôtel de Ville, aux côtés d’anonymes, avant de vadrouiller successivement à la Gare de l'Est et aux Buttes Chaumont. En tout, ils seront exposés 72 jours, soit la durée d'existence de cette période insurrectionnelle, au cœur du printemps 1871.

La grande originalité de cette expo, "Nous, la Commune"? C’est d’abord d’avoir imprimé les 50 personnages en taille réelle, avant de les plaquer sur du dibond, une structure en métal adaptée à une exposition en plein air. Mais aussi d’avoir fait un gros travail d’iconographie, pour rendre les costumes les plus réalistes possibles. "Il y a eu la phase de création mais aussi une importante phase de recherches historiques qui a pris du temps”. Pour preuve, le bonhomme a bossé avec de nombreuses pointures, notamment le doctorant en Histoire du droit Hugo Rousselle.

A travers ces personnages emblématiques, c’est tout un pan de l’histoire dans lequel vous allez bourlinguer. Car si la capitale rebelle a voté de nombreuses mesures à l’accent utopique, elle a aussi sous la Commune été un point de bascule et de référence de la période contemporaine. "Notre société est bâtie sur des principes qui sont nés lors de la Commune" rappelle Dugudus. Au hasard, parmi eux ? La laïcité et l’école gratuite et obligatoire. Rien que ça...

Quand ? Jusqu'au jusqu’au 18 avril 2021 sur les grilles de l’Hôtel de Ville ; devant la gare de l'Est du 20 avril au 7 mai ; la mairie du 19e, face au parc des Buttes Chaumont, du 11 mai au 27 mai.

Combien ? Gratuit

Plus d'infos : www.nouslacommune.fr