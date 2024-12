Les 12 films les plus attendus de 2025

“La prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir”, disait le grand philosophe Pierre Dac. Suivant ce sage conseil, on ne va donc pas se lancer dans une grande théorie sur les films qui vont marquer l’année 2025. Disons simplement qu’il y a de nombreuses raisons de se réjouir et de continuer d’aller dans les salles obscures. Suites attendues, spin-off curieux, créations originales et une tripotée de grands noms, voici une liste de 12 films qu’on a hâte de voir en 2025 !

La Chambre d’à côté

© Sony Pictures Classics / Courtesy Everett Collection

Martha, une ex-reporter de guerre jouée par Tilda Swinton, se meurt d'un cancer. Elle demande à son amie romancière Ingrid (Julianne Moore) de prendre soin d’elle en attendant le jour où elle décidera de mettre fin à ses jours. Une fois encore, Pedro Almodóvar signe un film éminemment féministe et sensible sur l’amitié, la vie, le temps qui passe.

Sortie le 8 janvier

Un Parfait Inconnu

© Searchlight Pictures Elle Fanning et Timothée Chalamet

Le biopic le plus attendu de l’année ! James Mangold filme les débuts de Robert Allen Zimmerman dit Bob Dylan (incarné par Timothée Chalamet, qui chante et joue de la guitare), jeune chanteur de folk qui débarque au début des 60’s dans le West Village et s’engage dans les luttes sociales de l’époque.

Sortie le 29 janvier

Présence

© Neon

L’horreur surnaturelle, voilà un genre qui manquait à la filmo replète de Steven Soderbergh. Mais comme c’est Soderbergh, Présence n’est pas une simple histoire de fantômes. Le pitch ? Une famille dysfonctionnelle emménage dans une nouvelle maison et découvre d’étranges phénomènes. L’originalité ? Le film est entièrement tourné du point de vue du spectre, comme une version inversée de Paranormal Activity. Rendez-vous début février pour voir si ça fonctionne.



Sortie le 5 février

Queer

© Yannis Drakoulidis

Après Call Me by Your Name et Challenger, Luca Guadagnino continue de filmer les impératifs du désir. Dans Queer, on suit l’errance de Lee (Daniel Craig, impérial) dans le Mexico des années 50 englué dans sa passion pour un jeune étudiant (Drew Starkey) et sa recherche d’une plante hallucinogène. Un film psychotronique, inspiré du roman autobiographique de William S. Burroughs.

Sortie le 26 février







The Amateur

© Lionsgate

Ce film aurait pu s’appeler Nerd à vif. Dans ce thriller d’action, Rami Malek incarne un expert en surveillance de la CIA dont la femme est victime d’une attaque terroriste. Lorsque l’agence refuse de traquer les coupables, il décide de le faire seul, en mettant à profit ses compétences particulières : peu d’atemis à la gorge mais beaucoup de savoir-faire technologique. Réalisé par James Hawes, venu des séries télé, le film met également en vedette Laurence Fishburne, qui incarne la voix de la raison dans cette revanche du geek.

Sortie le 9 avril

Mickey 17

© Warner Bros

Le très attendu retour de Bong Joon-ho à la science-fiction – après Parasite – a été repoussé d’un an, mais le voici enfin : Robert Pattinson, accent indéfinissable et coordination défaillante, joue un glandeur sans ambition qui se porte volontaire pour partir dans l’espace, y mourir à répétition et être recréé grâce à l’impression 3D. Les ennuis commencent lorsqu’il se retrouve face à l’un de ses clones. Un mélange de Moon et de Terry Gilliam, mais connaissant Bong, le résultat sera unique en son genre.

Sortie le 16 avril

Les Linceuls

© GRAVETECH PRODUCTIONS INC. / SBS PRODUCTIONS

Pour son retour derrière la caméra (après Les Crimes du futur en 2022), David Cronenberg propose un film à la fois fantastique et très personnel. Le sujet ? L’homme d’affaires Karsh, joué par Vincent Cassel, qui a perdu son épouse (comme Cronenberg), trouve un moyen de communiquer avec les défunts, mais rien ne se passe comme prévu…

Sortie le 30 avril

Ballerina

© Lionsgate

Si la prestation d’Ana de Armas dans Mourir peut attendre vous a donné envie de la voir en tête d’affiche d’un film d’action, les dieux du cinéma vous ont entendu. Ce spin-off de la franchise enrichie en cordite John Wick est écrit par Shay Hatten (John Wick 3 et 4) et met en scène une ballerine qui troque les entre-chats pour les Beretta. Attendez-vous à une bonne dose du lore John Wick et même à un caméo de Keanu Reeves dans son rôle emblématique du vengeur de chiot.

Sortie le 4 juin

28 ans plus tard

© Sony Pictures

Le teaser extraordinaire de la suite du film de zombies de Danny Boyle a instantanément fait grimper les attentes. Accompagnée de la scansion hallucinée du poème de Rudyard Kipling Boots, elle déborde d’angoisse, de nature hostile et de sectes bizarres. On y aperçoit Jodie Comer, Ralph Fiennes et Aaron Taylor-Johnson, ainsi qu’un infecté décharné que beaucoup pensent être Jim (Cillian Murphy). Ça s’annonce sombre et brutal !



Sortie le 18 juin

Les 4 Fantastiques

© Marvel Studio

Après une triplette de films oubliables chez Fox, Les 4 Fantastiques reviennent au bercail chez Marvel Studio avec le film du MCU le plus hypé depuis longtemps. Il faut dire que le casting fait carrément envie : Julia Garner en Surfeur d’argent non binaire, Ralph Ineson en Galactus et bien sûr Pedro Pascal en homme élastique.

Sortie le 23 juillet

Chien 51

© StudioCanal

Notre amour pour les films de genre français nous pousse à donner une autre chance à Cédric Jimenez, pourtant coupable du pénible Bac Nord. Ce film néo-noir basé sur un roman de Laurent Gaudé suit un duo de flics mal assortis (Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche) enquêtant sur l’assassinat de l’inventeur de l’IA qui contrôle un Paris dystopique. Et puis un film qui rassemble Xavier Dolan et Artus, ça pique la curiosité, non ?

Sortie le 15 octobre

Avatar : Fire & Ash

© 20th Century

Pour Noël 2025, James Cameron nous ramène sur Pandora, rappelant à tous que si sa saga de science-fiction ne laisse qu’une empreinte culturelle légère, son poids est énorme au box-office (5 milliards de dollars – jusque-là). Que nous réserve ce troisième volet ? L’introduction des « Ash People », le retour du colonel Quaritch (le dur à cuire passera-t-il du côté des gentils cette fois ?) et des nouvelles têtes comme Oona Chaplin et David Thewlis. Une chose est sûre : Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) et leur jeune famille Na’vi ne sont pas sortis des ronces (bioluminescentes).



Sortie le 17 décembre