Les 5 événements artistiques les plus toniques et sexy de l’Olympiade culturelle à Paris

Hop, hop, hop, ne partez pas trop vite ! D’ici aux JO, il y a encore de quoi s’échauffer les yeux sans se faire suer à travers la capitale, d’une Olympiade culturelle à l’autre. Pendants artistiques des épreuves sportives, ces événements de toutes formes (expos, ballets, festivals…) émaillent discrètement l’Hexagone depuis la fin des Jeux de Tokyo. À quelques semaines de la cérémonie d’ouverture, leur rythme s’intensifie et il commence à y avoir un sacré niveau. Parade nautique festive sur la Seine, ballet sur le toit de la Philharmonie, défilé hip-hop au musée d’Orsay… On vous donne nos 5 plans préférés à voir dans tout Paris (garantis sans Pass Jeux).

La Ville dansée dans tout Paris



© Patrick Fraser

Pour nous, c’est l’événement qui mérite l’or. Orchestrée par le chorégraphe star Benjamin Millepied et son associée Solenne du Haÿs, La Ville dansée est un genre d’odyssée-ballet d’une journée à travers la capitale. De Meudon à Saint-Ouen, dix chorégraphes s’approprieront le 8 juin prochain des espaces ouverts et rarement usités pour y jouer de nouvelles histoires, écrites avec le corps et contées par les gestes. Si les lieux n’ont pas encore été tous révélés, on sait que l’un d’entre eux sera le toit de la Philharmonie de Paris, belvédère de béton et d’aluminium au-dessus du boulevard périphérique. Là, le chorégraphe mozambicain Idio Chichava présentera pour la première fois sa création Dzuda, explorant les pouvoirs du chant.

Quand ? Samedi 8 juin 2024

Gratuit sur réservation (ouverture de la billetterie le 28 mai).

L’Odyssée à Pantin



© Bruno Levy

Vous allez rater la cérémonie d’ouverture ? Est-ce vraiment grave ? La Seine n’en est pas à sa première scène ! Depuis 2020, l’Odyssée orchestre des fêtes nautiques entre quais et canaux. Pour clôturer l’Olympiade culturelle, l’équipe prépare une édition fleuve les 22 et 23 juin. Départ place de la Pointe, à Pantin, où vous pourrez participer à un bal des sirènes (costumé !), vous initier aux sports nautiques, barboter pépère sur un voilier, mater une parade flottante et musicale… Des soirées en partenariat avec certains de nos acteurs fluviaux préférés (Barboteur, Metaxu, Dock B) sont aussi à noter. Ambiance cabaret avec la team Velu.e, concert de Ko Shin Moon, DJ set de Claude Emmanuelle…

Quand ? Samedi 22 et dimanche 23 juin, place de la Pointe à Pantin,

entrée libre (sauf pour les activités nautiques, sur inscription).

Grand défilé hip-hop au musée d'Orsay



© Julien Benhamou

Après avoir accueilli un funambule ou des battles de wacking, la nef du musée d’Orsay continue sa traversée des arts vivants. Place au hip-hop les 8 et 9 juin, avec le chorégraphe Mourad Merzouki – dont vous avez forcément entendu parler puisqu’il est à l’origine de la danse officielle des Jeux. Deux soirs de suite, les danseurs et danseuses de la compagnie Käfig, dirigée par Merzouki, défileront entre les sculptures de l’ancienne gare. Spoiler : personne ne restera de marbre.

Quand ? Samedi 8 et dimanche 9 juin, à 20h

14 € (billetterie).

Décathlon artistique au Centquatre



© Quentin Chevrier

Si vous n’êtes pas du genre à rester sur la touche, on a aussi de quoi vous faire mouiller le maillot… à la Ionesco. Le 6 juillet, le Centquatre se transforme en stadium de l’absurde pour une journée de folle (au sens propre) compétition. Au programme, dix épreuves créatives, sportives et collaboratives dirigées par de chouettes artistes et metteurs en scène : 1500 mètres chanté, saut à la perche façon mikado, lancer de disque musical… Tout le monde peut participer : plus on est de fous… Les plus bouillants d’entre vous pourront même participer aux entraînements prévus pour certaines épreuves, en s’inscrivant dès maintenant sur le site. Le voilà, votre spectacle de fin d’année !

Quand ? Samedi 6 juillet de 12h à 22h

Entrée libre, inscription aux entraînements dès maintenant.

Festival Jogging au Carreau du Temple



© DR

Depuis le lancement de l’Olympiade culturelle, le festival Jogging est notre rendez-vous golri et musclé préféré du début de l’été. Pour cette quatrième édition, prévue à la veille des Jeux, l’événement entre sport et art vivant promet de se dépasser comme jamais. Pendant cinq jours, du 26 au 30 juin, le Carreau du Temple accueillera des artistes de tous bords. Si la prog ne sera révélée dans son intégralité qu’en juin, on peut déjà compter sur un joli paquet de chorégraphes et danseurs. Parmi eux, Marine Colard et ses performances sportives et burlesques, ou Marta Izquierdo Muñoz et ses drôles de majorettes. Au-delà du show, une expo photo et des installations d’art contemporain jalonneront l’espace, et des cours et ateliers en tous genres vous seront proposés.

Quand ? Du mercredi 26 au dimanche 30 juin

Entrée libre sauf spectacles et cours sur réservation.