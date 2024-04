Les Coudes sur la table : un grand banquet pour lutter pied à pied contre la précarité alimentaire

A table pour se serrer les coudes ! Ce n’est un secret pour personne, la situation alimentaire en France fait peur : le nombre de personnes se tournant vers les banques alimentaires a triplé en dix ans (de 820 000 en 2011 à 2,4 millions en 2022, selon une étude CSA). Un Français sur six ne mange pas à sa faim. Pour lutter contre ce fléau, la communauté Ecotable, en partenariat avec Yes We Camp, une brochette d’assos (La Chorba, le Refugee Food, Ernest, Le Récho, L'Ecole Comestible, La Cloche, Cop1) et des artisans (La Brasserie de l'Etre ou le vin Joyons), prennent le problème par le manche de la casserole et organisent à Césure, le 20 avril, une grande fête de l'alimentation engagée.

Cette bamboche avec du cœur va débuter avec un grand banquet solidaire. Le but ? Réaliser 500 repas financés par les billets des participants (20€ seulement !), une partie sera servie gratuitement à des bénéficiaires attablés comme tout le monde, une autre distribuée en maraude. Les recettes végétariennes (personne n’est exclu !) seront préparées par des pointures : Harouna Sow (Waalo) et Bérangère Fagart (Sélune). Après déjeuner, la journée continue avec deux conférences cuisinées sur le droit à l’alimentation et une teuf avec des sets de Voyou et de DJ Cheese. Vive l’action joyeuse !



Quand ? 20 avril de 10h à 23h.

Où ? Césure 13 rue Santeuil, Paris 5e.

Combien ? 20€

