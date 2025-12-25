Non merci Inscrivez-vous 🙌

Génial! Vous êtes inscrit! Merci de vous être inscrit! N'oubliez pas de jeter un œil dans votre boîte mail, pour découvrir très bientôt votre première newsletter! Recevez Time Out dans votre boite mail Recevez tous les plans ultimes à faire dans votre ville en s’inscrivant à notre newsletter Entrez votre adresse email Cet e-mail est déjà enregistré. Essayez un autre! En entrant votre adresse mail, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité et de recevoir les emails de Time Out à propos de l'actualité, évents, offres et promotionnelles de nos partenaires.

Actualités Les films les plus attendus de 2026 Suites attendues, spin-off curieux et une tripotée de grands noms, voici une liste de films qu’on a hâte de voir en 2026 ! Écrit par Antoine Besse Responsable des rubriques restaurants et bars jeudi 25 décembre 2025 Partager © Universal Pictures Publicité Nolan, Spielberg, Fincher, Scott, Jarmusch, Van Sant… Le casting des réalisateurs qui vont sortir un film en 2026 aligne du très lourd (à défaut d’être très frais). Cela ne dit rien de la qualité des films, mais ça pique la curiosité. Il y aura toujours des productions sous le radar (sans vieux hommes blancs à la réalisation, par exemple) qui vont finir dans nos films préférés de l’année. En attendant, voici le tour d’horizon des grosses sorties cinéma qui vont rythmer l’année 2026. Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch Quarante ans après Down By Law, Jim Jarmusch retrouve Tom Waits, cette fois aux côtés d’Adam Driver, Charlotte Rampling et Cate Blanchett pour un film en triptyque sur la famille et ses liens. Lion d’Or à Venise en 2025 !

Quand ? Le 7 janvier 2026

Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas

Caviar de casting au menu du prochain Olivier Assayas ! Jude Law en Poutine et Paul Dano en Vadim Baranov, éminence grise du Kremlin, pour un film racontant les dérives de la Russie contemporaine. D’après le roman de Giuliano da Empoli.



Quand ? Le 21 janvier 2026

Send Help de Sam Raimi

Après un Doctor Strange in the Multiverse of Madness bien barré, Sam Raimi revient avec ce thriller grinçant, moins dispendieux : une employée (Rachel McAdams) et son boss odieux (Dylan O'Brien) se retrouvent coincés sur une île déserte et ça va déraper… Une sorte de Sans Filtre en plus gore.



Quand ? Le 28 janvier 2026

Retour à Silent Hill de Christophe Gans

Douze ans après La Belle et la Bête, revoilà Christophe Gans (que les plus chenus des lecteurs auront connu dans les pages de Starfix !) qui donne donc une suite à son Silent Hill de 2006. On va y suivre James (Jeremy Irvine), qui se retrouve coincé dans un village hanté par ses traumatismes et des démons…



Quand ? Le 4 février 2026

Aucun autre choix de Park Chan-wook

Comme Costa-Gavras en 2005, Park Chan-wook (Old Boy) adapte Le Couperet, génial roman noir de Donald Westlake. Un cadre licencié (Lee Byung-hun), pour s’assurer de retrouver un emploi, décide d’éliminer ses concurrents.



Quand ? Le 11 février 2026

The Bride ! de Maggie Gyllenhaal

Gros retour de hype du monstre de Mary Shelley ! Après le film gothico-pompeux de Del Toro sur Netflix, voilà Maggie Gyllenhaal qui propose sa version de La Fiancée de Frankenstein, classique de l’horreur de 1935 (et pionnier de la mèche décolorée). Dans les années 30, la Créature (Christian Bale) se rend à Chicago pour ressusciter une femme (Jessie Buckley) qui doit devenir sa compagne.



Quand ? Le 4 mars 2026

The Dog Star de Ridley Scott

© DR

Après un Gladiator 2 moisi, Sir Ridley Scott retourne dans l’arène avec l’adaptation du roman de Peter Heller. Dans un monde dévasté par un virus, Hig (Jacob Elordi), un pilote, et Bangley (Josh Brolin), un ex-militaire, captent un message d’espoir.



Quand ? Le 25 mars 2026

La Corde au cou de Gus Van Sant

Toujours prompt à disséquer les dérives des États-Unis via des faits divers, Gus Van Sant (Elephant) exhume des années 1970, le spectaculaire enlèvement par Tony Kiritsis (Bill Skarsgård) de son banquier joué par Dacre Montgomery. Une sorte de Luigi Mangione avant l’heure.

Quand ? Le 15 avril 2026

Disclosure Day de Steven Spielberg

Un film sur l’arrivée prochaine d’extra-terrestres réalisé par Steven Spielberg ? Rencontre du 3e Type en 1977 ! Raté c’est Disclosure Day avec Emily Blunt et Colin Firth en 2026. On est curieux de voir comment ce vieux roublard va réussir à raconter différemment la même histoire.

Quand ? Le 10 juin 2026

L’Odyssée de Christopher Nolan

© Universal Pictures



Homérique ! Le tournage n’est pas encore terminé que le prochain film de Christopher Nolan affole déjà tous les cinéphiles du monde : tournage en IMAX 70 mm, casting de zinzin (Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Elliot Page…), histoire immortelle et budget olympien (250 millions de $).



Quand ? Le 15 juillet 2026

Avengers : Doomsday de Joe et Anthony Russo

© Marvel Studios

Attend-on vraiment un énième Marvel après la déconfiture des 4 Fantastiques ? Allez, oui, quand même un peu, pour voir Robert Downey Jr. revenir sous la forme de l’uber-méchant Dr Doom (Fatalis en VF !), dirigé par les Russo, à qui l’on doit les meilleurs opus de la franchise (Endgame).



Quand ? Le 16 décembre 2026

Dune : troisième partie de Denis Villeneuve

CHIA BELLA JAMES / COLLECTION CHRISTOPHEL



Retour dans les sables pour l’adaptation du Messie de Dune. Douze ans après sa victoire sur l’empereur, Muad’dib (Timothée Chalamet), prescient vénéré par les Fremen, contrôle la galaxie d’une main de fer après un djihad sanglant, mais de puissants adversaires s’organisent…



Quand ? Le 16 décembre 2026

Et aussi…

Peau d’Homme de Léa Domenach

Léa Doménach n’a pas la facilité dans la peau. Après son improbable biopic Bernadette, la voilà qui signe l’adaptation de la BD queer d’Hubert et Zanzim sous forme de comédie musicale avec Pomme et Eddy de Pretto ! Et oui ça fait envie !

Quand ? 2e moitié de 2026 ?

The Adventures of Cliff Booth de David Fincher



Vous avez aimé le bien réac Once Upon in Hollywood de Quentin Tarantino ? Réjouissez-vous : va débarquer sur Netflix ce spin-off centré sur les péripéties du cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt) dans le L.A. de 1977. À la réalisation ? David Fincher, qui va retrouver l’acteur pour une 4e fois après Seven, Fight Club et Benjamin Button.

Quand ? Sur Netflix, deuxième moitié de 2026.

Ray Gunn de Brad Bird

Brad Bird (Les Indestructibles, Ratatouille) couve ce projet depuis 1999 ! Finalement, il faudra aller sur Netflix pour voir ce film d’animation noir et rétrofuturiste où Raymond Gunn, dernier détective privé humain, est engagé par un millionnaire pour espionner sa femme et découvre un vaste complot.



Quand ? Sur Netflix, deuxième moitié de 2026

Un e-mail que vous allez vraiment aimer Vous ne pourrez plus vous passer de notre newsletter. Grâce à elle, découvrez avant tout le monde les meilleurs plans du moment. Entrez votre adresse email Cet e-mail est déjà enregistré. Essayez un autre! En entrant votre adresse mail, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre politique de confidentialité et de recevoir les emails de Time Out à propos de l'actualité, évents, offres et promotionnelles de nos partenaires. 🙌

Génial! Vous êtes inscrit! Merci de vous être inscrit! N'oubliez pas de jeter un œil dans votre boîte mail, pour découvrir très bientôt votre première newsletter!

Populaire sur Time Out [image] [category] [title]

Vous aimerez aussi Vous aimerez aussi