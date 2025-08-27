Les grands événements sportifs de la rentrée

Vous vous étiez promis de faire du sport pendant les vacances, mais ça n’a pas marché cette année non plus ? Pas grave, vos allez pouvoir vous rattraper en assistant aux multiples compétitions sportives que la capitale accueille en cette rentrée 2025. Foot, tennis, rugby, MMA, badminton, course à pied… Largement de quoi se motiver à retourner à la salle !

Les mondiaux de badminton

Après les JO à l’Accor Arena, les membres de l’équipe de France de badminton retrouvent un public chaud bouillant pour les championnats du monde qui se tiennent cette semaine à l’Adidas Arena. Une quinzaine de Français(es) sont en lice pour les tournois en simple, double et mixte. Tiendront-ils jusqu’aux finales du 31 août ?

Quand ? jusqu'au 31 août.

Où ? Adidas Arena, 56 boulevard Ney, Paris 18e.

Le Red Star au stade Bauer

Le club de foot de Saint-Ouen, le Red Star, a fait son retour en Ligue 2 début août. Pour son dernier match du mois, il affrontera Annecy vendredi 29 août dans son antre du stade Bauer. Pour sa deuxième saison après la remontée, l’étoile rouge aura à cœur de briller parmi les clubs de foot parisiens.

Quand ? 29 août.

Où ? stade Bauer, 92 rue du Docteur-Bauer, 93400 Saint-Ouen.

L’UFC Paris à Bercy

L’UFC revient avec sa désormais annuelle Fight Night dans la capitale française, où le MMA fait recette. Le 6 septembre, toujours à Accor Arena, les meilleurs combattants de l'Hexagone auront deux côtés de plus pour faire parler d’eux. Le main event ? Le Français Nassourdine Imavov face au Brésilien Caio Borralho. L’un aime rester debout, l’autre préfère le sol. C’est sûr qu’ils vont pas bien s’entendre.

Quand ? 6 septembre.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Le retour du Stade Français à Jean-Bouin

En rugby, le Stade Français jouera son premier match de la saison du Top 14 le samedi 6 septembre, face à l'US Montauban. Après une saison compliquée, les joueurs au maillot rose risquent de débarquer surmotivés au stade Jean-Bouin, qu’ils partageront cette année avec les footeux du Paris FC, promus cette année dans la cour des grands.

Quand ? 6 septembre.

Où ? stade Jean-Bouin, 20-40 avenue du Général-Sarrail, Paris 16e.

La Parisienne

Celle-ci, vous pouvez participer ! Enfin, si vous êtes une femme. La course La Parisienne fait son retour le 14 septembre avec un départ du pont d’Iéna pour une joyeuse boucle de 7 à 10 km bercée par les grands monuments. Un run à faire entre copines, avec sa mère ou sa grand-mère ! Sans oublier la catégorie reine : celle du meilleur déguisement.

Quand ? 14 septembre.

Où ? pont d’Iéna, Paris 7e.



La Ligue des Champions

Auréolé de sa première couronne de champion d’Europe, le PSG fera son retour dans l’arène le 16 septembre (ou le 17 ou le 18), pour remettre son titre en jeu lors de cette nouvelle saison de la Ligue des Champions. Qui partagera l’automne avec les Parisiens dans leur poule ? La réponse le 28 août après le tirage au sort.

Quand ? 16, 17 ou 18 septembre.

Où ? au Parc des Princes (mais peut-être à l’extérieur).

Le premier match du PSG féminines à domicile

Le 20 septembre, les filles du PSG démarrent leur saison à domicile et affronteront le FC Nantes lors de la deuxième journée d’un championnat qu'elles ont fini deuxièmes l’an passé. Sakina Karchaoui et ses coéquipières vont vouloir démarrer pied au plancher au Campus Paris Saint-Germain à Poissy.

Quand ? 20 septembre.

Où ? Campus Paris Saint-Germain, 100 rue du Grand-Paris, 78300 Poissy.





Le tournoi de tennis Rolex Paris Master

Changement de dimension pour le tournoi de tennis ATP Rolex Paris Master qui a signé un bail de dix ans avec Paris La Défense Arena en 2025, la plus grande salle d’Europe. L’affiche aussi sera de taille, avec les meilleurs joueurs du monde réunis. Du grand spectacle à voir pour pas si cher, puisque les places démarrent à 17 euros – mais elles partent vite.

Quand ? du 25 octobre au 2 novembre.

Où ? La Défense Arena, 99 jardin de l'Arche, 92000 Nanterre.