Les images folles du Centre Pompidou entièrement vidé, photographié par Romain Laprade

© Romain Laprade | Le Centre Pompidou entièrement vidé avant les travaux se dévoile dans les photos de Romain Laprade

Avant les travaux, Romain Laprade a photographié le Centre Pompidou entièrement vidé, révélant l’architecture de Renzo Piano et Richard Rogers.

Fermé pour plusieurs années de travaux, le Centre Pompidou a été entièrement vidé de ses œuvres, de son mobilier, de ses livres et de ses équipements. Avant le début de ce vaste chantier, le photographe Romain Laprade a été invité à documenter cet état exceptionnel du musée, complètement vide pour la première fois depuis son ouverture en 1977.

Sa série met en lumière les volumes, les circulations et les détails architecturaux imaginés par Renzo Piano et Richard Rogers, révélés par l'absence des collections.

© Romain Laprade Le Centre Pompidou entièrement vidé avant les travaux se dévoile dans les photos de Romain Laprade

© Romain Laprade Le Centre Pompidou entièrement vidé avant les travaux se dévoile dans les photos de Romain Laprade