« Les Jours heureux », l'expo évènement gratuite qui revient sur les JO de Paris 2024

Quand y en a plus… Ben il y en a encore. Que vous ayez passé tout l’été devant la télé (à défaut d’être parvenu à squatter les gradins) ou que vous ayez fait l’autruche, il vous reste une dernière chance de vivre l’effervescence de Paris 2024. Jusqu’au mois de mars 2025, les Jeux olympiques et paralympiques sont de retour à Paname, le temps d’une expo immersive (et gratuite !) dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville.

Intitulée Les Jours Heureux, cette grande rétrospective des Jeux revient sur les moments forts de l’événement à travers photos, films et objets emblématiques, dans une scénographie assez spectaculaire. Au fil d’une longue piste d’athlé, on approche de près la robe que portait Céline Dion lors de sa prestation à la cérémonie d’ouverture, on croise des Phryges ou des immenses portraits de champions, on touche (presque) du doigt les médailles…

Sportif ou non, vous pourrez même vous offrir votre petit moment Léon Marchand en grimpant sur la plus haute marche du podium olympique installé à l’extérieur, sur la place, et repartir avec une petite photo souvenir. Fake it until you make it !

Quand ? Du samedi 21 décembre 2024 au samedi 1er mars 2025. Du lundi au samedi de 10h à 18h30, le jeudi uniquement de 13h à 20h. Fermeture : dimanche et jours fériés, et à 16h le 24 décembre 2024.

Où ? Hôtel de Ville, 5, rue de Lobau, Paris 4e

Combien ? Gratuit, uniquement sur réservation