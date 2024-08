Les meilleurs concerts, ballets et DJ sets à faire en fan zone durant les JO

Plus qu’un écran géant, c’est la communion que viennent chercher les Parisiens dans les fan zones. Celles-ci l’ont bien compris et alimentent la ferveur avec une jolie prog de concerts et DJ sets. Voici ceux qu’il ne faut pas manquer durant cette olympiade.

Angelin Preljocaj au Parc des Champions

Après « l’Hymne à l’amour », la tour Eiffel va barboter dans le « Lac des Cygnes ». Trois jours après avoir frissonné devant la reprise de Piaf par Céline Dion, le Parc des Champions, ce grand espace destiné à célébrer les médaillés au pied de la Dame de Fer, va tressauter au rythme d’un ballet 2.0. Sur le prospectus, on découvre l’hallucinante reprise de quinze minutes chrono de l’œuvre de Tchaïkovski par Angelin Preljocaj, au cours de laquelle 40 danseuses et danseurs s’animeront sur des kicks électroniques. Bref, il est où l’after de la cérémonie d’ouverture ?

Quand ? le 31 juillet 2024, à 19h30.

Où ? parc des Champions, place du Trocadéro et du 11-Novembre, 75116 Paris.

Irène Drésel et Halfpipe Records au Club France de la Villette

Avec celle du Trocadéro, la fan zone de la Villette sera la plus recherchée : c’est ici que loge le Club France, là où sont célébrés les athlètes les lendemains de médaille. C’est ici aussi qu’il y aura la prog musicale la plus attractive, avec une série de concerts curatés par la Fnac, qui fait notamment jouer la productrice de musique électronique Irène Drésel, couronnée d’un César l’an passé, le 9 août pour un show aussi floral que chamanique. Avec elle sur le flyer, on trouve les DJ/skateurs de Half Pipe, qui installeront leur rampe de skate comme d’hab au milieu du dancefloor.

Où ? Grande Halle de la Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? 9 août, 19h-2h.

Combien ? 5 €.

La block party de Sidney à Concorde

A Concorde, juste à côté des rampes de skate et des pistes de danse du break, le hip-hop organise l’after français de son 50e anniversaire, célébré un peu partout dans le monde l’an passé. Sidney, pionnier du mouvement avec son émission H.I.P. H.O.P. dans les 80’s, organise une block party dans la lignée du Hip-Hop 360 Show joué au Théâtre du Châtelet. Soit une grosse fête sous l’obélisque célébrant les musiques et les danses urbaines, tout ça avec les meilleurs danseurs du monde.

Où ? place de la Concorde, Paris 8e.

Quand ? 7 août, 16h-17h.

Combien ? gratuit.

Youssou N’Dour à Station Afrique à L’Île-Saint-Denis

A l’approche des Jeux olympiques de la Jeunesse, qui se tiendront à Dakar et au Sénégal en 2026, une fan zone “Station Afrique” a été installée à L’Île-Saint-Denis dans le stade Robert-César. Jusqu’au 11 août, outre des animations et la diffusion des JO, on y trouvera une belle prog de concerts qui auront lieu sur la dalle Sisley juste à côté. Le 4 août, on nous servira un plateau de stars sénégalaises de différentes générations avec le roi du mbalax Youssou N’Dour et en première partie le rappeur Dip Doundou Guiss.

Où ? 59 quai de la Marine, 93450 L'Île-Saint-Denis.

Quand ? 4 août, 20h.

Combien ? 20 € (5 € pour les habitants de L’Île-Saint-Denis).

Cut Killer au château de Vincennes

Les JO dans un château, c’est le pitch attractif de la fan zone de Vincennes, qui, en plus des tonnes d’animations sportives, expos, concerts et DJ sets, veut mettre l’accent sur “ la richesse gastronomique de la région”. C’est donc entre un stand de fromages, un caviste et une épicerie fine qu’on remuera ses guiboles sur le set de Cut Killer, qu’on imagine bien mixer du haut des remparts, en décalque royal de sa perf dans La Haine.

Où ? château de Vincennes, avenue de Paris, 94300 Vincennes.

Quand ? 9 août, 21h.

Combien ? gratuit.