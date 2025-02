Les meilleurs hôtels pour passer la nuit de la Saint Valentin dans de beaux draps

Le stress de rater son avion, de ne trouver personne pour nourrir les plantes et arroser le chat, de ne rien comprendre à ce qu’on vous dit… Que c’est angoissant les escapades à l’étranger. La solution ? Se payer un hôtel en amoureux à Paris ! Et retrouver le plaisir de se réveiller dans une belle chambre au cœur de la capitale la plus romantique du monde. Vraiment, s’offrir une nuit d’hôtel à Paris lorsqu’on est parisien est toujours une bonne idée. Et en plus, la Saint-Valentin tombe un vendredi cette année… On vous a donc sélectionné trois hôtels qui soignent particulièrement leurs hôtes pour la fête de Cupidon.

Une nuit dans un hôtel perché

© Too Hotel

Prenez de l’altitude avec votre moitié dans le plus haut hôtel de la ville. Le Too Hôtel vous propose une formule Saint-Valentin qui comprend un dîner fait de petites assiettes asiatisantes, de douceurs signées Benoît Castel et de cocktails au bar TacTac avant de descendre quelques niveaux pour rejoindre votre chambre au panorama dingo sur un Paris ultramoderne hérissé de tours et parcouru d’artères de lumière. Et samedi matin, petit-déjeuner au-dessus de la cité et check-out tardif à 14h, histoire d’atterrir en douceur.

Combien ? 520 € l’ensemble dîner/chambre/petit-dej.

Où ? Too Hôtel 65 rue Bruneseau, Paris 13e.

Une soirée (et nuit) dans un espace unique



© Boudoir des Muses

Pour la Saint-Valentin, on fait le plein des sens dans cet étonnant hôtel occupant un ancien atelier dans le Marais. La soirée commence par un moment de détente au sein d’un salon de bain pour profiter (à deux) d’un Jacuzzi et d’un hammam. Puis direction le bar théâtral pour siroter un Amour passionnel, cocktail mixant vodka infusée à la verveine, purée passion & framboise et tonic (18€ en supplément). Enfin, à 23h, Maud’Amour conclura la soirée avec un spectacle de cabaret burlesque dans l’impressionnant atrium. Et pour le reste de la nuit, on vous laisse improviser.

Combien ? 1095€

Où ? Le Boudoir des Muses 6 rue de Saintonge, 75003 Paris

Une Saint-Val’ version premium

© Hotel Lancaster

Cet auguste hôtel du Triangle d’or qui accueille les voyageurs depuis un siècle tout rond est bien décidé à vous cajoler pour la Saint-Valentin. Vous allez ainsi pouvoir privatiser en couple son spa luxueux (et sa vue sur la tour Eiffel) pendant 90 minutes, accompagnés de tapas et d’une bouteille de champagne (295 €). Bien relaxés, vous pourrez profiter des excellents cocktails du bar CopperBay, vous attabler au Monsieur Lancaster pour un menu terre-mer préparé par le chef Sébastien Giroud (380 € pour deux) puis rejoindre votre chambre pour la suite des réjouissances.

Combien ? A partir de 510 € la chambre

Où ? Hôtel Lancaster 7 rue de Berri, Paris 8e.